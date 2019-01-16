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Александр Костомаров: «Не советую никому жить слухами и сплетнями»

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#Александр Костомаров #кадры #Игорь Артамонов
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Александр Костомаров: «Не советую никому жить слухами и сплетнями»

Новый вице-губернатор региона, приглашенный Игорем Артамоновым в Липецк из Москвы, ответил на вопросы GOROD48.

В понедельник GOROD48 сообщил, что у врио губернатора региона Игоря Артамонова появился новый заместитель. Второй москвич в его ближайшем окружении после Анатолия Якутина. Последнее место работы 41-летнего Александра Костомарова - правительство Подмосковья, в котором он был заместителем губернатора Андрея Воробьева-руководителем главного управления территориальной политики Московской области.

Так как новый варяг абсолютно не известен липчанам, GOROD48 было интересно поближе познакомится с новым заместителем врио губернатора. Мы попросили Александра Костомарова об интервью, и он нам не отказал.

- Александр Константинович, большинство липчан стремится уехать в Москву. Вы же, наоборот, приехали из Москвы в Липецк. Зачем?

- Вы напрасно принижаете статус своего региона. Липецкая область - серьезный и интересный вызов, не уступающий моей работе в Московской области и в ЦИКе партии «Единая Россия».

- Вас пригласил Игорь Артамонов или же вы получили предложение от другого человека или структуры?

- Артамонов. Ведь он - глава региона.

- В ваше ведение попадут управление внутренней политики, управление административных органов и управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области. Не кажется ли вам, что курировать эти структуры должен человек, хорошо знающий регион, т. е. желательно местный житель?

- Федеральное законодательство одинаково действует на территории всей России и если и имеет местную специфику, то только в формах организации местного самоуправления, исходя из сложившихся традиций и веяний времени. А административный аппарат должен эффективно работать на благо жителей в соответствии с законами, а не понятиями о землячестве, кумовстве или какими-либо еще. Если человек эффективен и востребован, не важно, где он родился, важен результат его работы.

- В этом году - выборы главы региона. Ваше назначение - это желание Игоря Артамонова максимально ограничить влияние на избирательный процесс со стороны прежнего губернатора?

- Задайте этот вопрос Игорю Георгиевичу.

- А какие задачи врио губернатора перед вами поставил?

- Во-первых, организация и проведение предстоящих выборов в соответствии с законодательством и самыми жесткими требованиями и установками федеральных властей и ЦИКа. Во-вторых, внедрение передового опыта взаимодействия региональных и муниципальных властей в целях повышения эффективности управления. В-третьих, изучение кадрового потенциала области и органов местного самоуправления, создание системы социальных лифтов для молодых и потенциальных управленцев региона.

Также от меня требуется оценка и предложения по изменению регионального законодательства в сфере административного управления и местного самоуправления для его актуализации и развития в соответствии с теми задачами, что поставлены федеральным центром перед областью. И еще Игорь Георгиевич настоятельно рекомендовал очень бережно относиться к человеческому потенциалу и традициям Липецкой области.

- В правительстве Московской области вы занимались административной реформой, укрупнением муниципалитетов через упразднение сельсоветов и поссоветов. Необходима ли эта практика Липецкой области? Как вы относитесь к идее укрупнения регионов за счет их объединения?

- Если говорить о тех процессах, что происходили и происходят в Московской области в части изменений формы организации местного самоуправления в ряде муниципальных образований, то этот вопрос лежит исключительно в плоскости повышения эффективности власти, управления и распоряжения бюджетных средств с учетом разумности и целесообразности. Московская область выстраивает систему принятия решений, понятную как на местах, так и в областном правительстве. Органы местного самоуправления это понимают. Их решения и инициативы мы поддерживали и методически, и организационно в рамках полномочий региональной власти. В целом, опыт конкретно Московской области, говорит о верном выборе стратегической цели. Необходим ли такой опыт в Липецкой области - это вопрос в первую очередь к экономическому блоку, а не политическому. Изменения ради изменений никому не нужны, любые действия власти должны соответствовать тем вызовам, которые стоят перед региональной и местными властями.

- В области вы будете проводить пять дней, а на выходные ездить домой в Москву? Или же по примеру Игоря Артамонова снимете здесь жилье?

- Я уже снимаю квартиру. В доме на улице Гоголя.

- Вокруг вас - много слухов. Во-первых, вы - военный летчик, закончили в 1998 Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А. А. Новикова. Почему ушли из армии?

- Служить Родине можно по разному. Моя жизнь сложилась так, что я ей пригодился на управленческом поприще. Не открою секрета: не все выпускники военных училищ остаются впоследствии в армии. К тому же у меня жизнь авиацией никогда не ограничивалась, а ее катастрофическое положение в те годы стало для меня причиной изменить род занятий.

- Правдивы ли рассказы о вашем лихачестве за рулем?

- Нет. Вы, как зарегистрированное СМИ, можете сделать запрос в любые соответствующие структуры и получить подтверждение моих слов. Не советую никому жить слухами и сплетнями. Реальная жизнь гораздо интереснее.

- Спасибо за интервью, Александр Константинович.

Игорь Луговой

фото: www. kotelniki.ru
39 2686
#Александр Костомаров #кадры #Игорь Артамонов
1

Комментарии (39)

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Нонка

47 секунд назад
А когда матрехину Ольгу посадят кто знает ?
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Липчанин

6 минут назад
А я вам говорил.... Гулю с Петровичем еще вспоминать с теплотой будете.
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Дед

6 минут назад
Дивные дела творятся в Липецкой обл
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Мотя

7 минут назад
Управление внутренней политики. В издатдоме на Московской, 83 сидит около 10 человек- сканируют весь интернет, включая соцсети. Своего рода сыскной отдел, а зарплату получает в издатдоме. Из-за этого директор Игнатов, присвоивший 250 000 рублей из гранта Медведева 1 миллион для детского издания, постоянно сокращал журналистов и менеджеров. Разогнал даже рекламную службу, которая приносила ему в личный карман большие деньги. По секретному коллективному договору в издатдоме, директор может выписывать себе премии от доходов рекламы - до 25%. Колдоговор запрещено показывать
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вв

9 минут назад
блин ...еще не губернатор а своих потянул ....
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Дуня с трудоднями

10 минут назад
А вдруг, Липецкую область присоединят к г.Москве (Московская область, говорят живёт уже, чем столица) - вот и отправили москвичей к нам для присоединения, ну и чтобы они в доходах не потеряли. ЗАЖИВЁМ .... (шутка, конечно же)
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вв

10 минут назад
страна дураков ...надо делать штаты как в америки и липецк сам себя прокормит и как в москве жить будем ...а не пахать на москву .....я еще 5 лет назад говорил что будут жить за границей а здесь на нас деньги воровать и зарабатывать будут
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Вот как так....

17 минут назад
Вы представляете какое бабло стригут в правительстве Московской области. И Костомаров бросает Москву и едет в Липецк уж.. не на меньшее.А вот теперь подумайте,что они будут делать у нас.Вот теперь держитесь, аппетиты у москвичей не малые...
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вася

30 минут назад
А, Уже лижишь. Молодец
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Петя

32 минуты назад
Animal planet, Ну а ты здесь как тянешь ? Или тоже долбодятел ? Вот дать тебе в рыло за такие слова , чмо дырявое.
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