Общество
сегодня, 15:24
Александр Костомаров: «Не советую никому жить слухами и сплетнями»
Новый вице-губернатор региона, приглашенный Игорем Артамоновым в Липецк из Москвы, ответил на вопросы GOROD48.
В понедельник GOROD48 сообщил, что у врио губернатора региона Игоря Артамонова появился новый заместитель. Второй москвич в его ближайшем окружении после Анатолия Якутина. Последнее место работы 41-летнего Александра Костомарова - правительство Подмосковья, в котором он был заместителем губернатора Андрея Воробьева-руководителем главного управления территориальной политики Московской области.
Так как новый варяг абсолютно не известен липчанам, GOROD48 было интересно поближе познакомится с новым заместителем врио губернатора. Мы попросили Александра Костомарова об интервью, и он нам не отказал.
- Александр Константинович, большинство липчан стремится уехать в Москву. Вы же, наоборот, приехали из Москвы в Липецк. Зачем?
- Вы напрасно принижаете статус своего региона. Липецкая область - серьезный и интересный вызов, не уступающий моей работе в Московской области и в ЦИКе партии «Единая Россия».
- Вас пригласил Игорь Артамонов или же вы получили предложение от другого человека или структуры?
- Артамонов. Ведь он - глава региона.
- В ваше ведение попадут управление внутренней политики, управление административных органов и управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области. Не кажется ли вам, что курировать эти структуры должен человек, хорошо знающий регион, т. е. желательно местный житель?
- Федеральное законодательство одинаково действует на территории всей России и если и имеет местную специфику, то только в формах организации местного самоуправления, исходя из сложившихся традиций и веяний времени. А административный аппарат должен эффективно работать на благо жителей в соответствии с законами, а не понятиями о землячестве, кумовстве или какими-либо еще. Если человек эффективен и востребован, не важно, где он родился, важен результат его работы.
- В этом году - выборы главы региона. Ваше назначение - это желание Игоря Артамонова максимально ограничить влияние на избирательный процесс со стороны прежнего губернатора?
- Задайте этот вопрос Игорю Георгиевичу.
- А какие задачи врио губернатора перед вами поставил?
- Во-первых, организация и проведение предстоящих выборов в соответствии с законодательством и самыми жесткими требованиями и установками федеральных властей и ЦИКа. Во-вторых, внедрение передового опыта взаимодействия региональных и муниципальных властей в целях повышения эффективности управления. В-третьих, изучение кадрового потенциала области и органов местного самоуправления, создание системы социальных лифтов для молодых и потенциальных управленцев региона.
Также от меня требуется оценка и предложения по изменению регионального законодательства в сфере административного управления и местного самоуправления для его актуализации и развития в соответствии с теми задачами, что поставлены федеральным центром перед областью. И еще Игорь Георгиевич настоятельно рекомендовал очень бережно относиться к человеческому потенциалу и традициям Липецкой области.
- В правительстве Московской области вы занимались административной реформой, укрупнением муниципалитетов через упразднение сельсоветов и поссоветов. Необходима ли эта практика Липецкой области? Как вы относитесь к идее укрупнения регионов за счет их объединения?
- Если говорить о тех процессах, что происходили и происходят в Московской области в части изменений формы организации местного самоуправления в ряде муниципальных образований, то этот вопрос лежит исключительно в плоскости повышения эффективности власти, управления и распоряжения бюджетных средств с учетом разумности и целесообразности. Московская область выстраивает систему принятия решений, понятную как на местах, так и в областном правительстве. Органы местного самоуправления это понимают. Их решения и инициативы мы поддерживали и методически, и организационно в рамках полномочий региональной власти. В целом, опыт конкретно Московской области, говорит о верном выборе стратегической цели. Необходим ли такой опыт в Липецкой области - это вопрос в первую очередь к экономическому блоку, а не политическому. Изменения ради изменений никому не нужны, любые действия власти должны соответствовать тем вызовам, которые стоят перед региональной и местными властями.
- В области вы будете проводить пять дней, а на выходные ездить домой в Москву? Или же по примеру Игоря Артамонова снимете здесь жилье?
- Я уже снимаю квартиру. В доме на улице Гоголя.
- Вокруг вас - много слухов. Во-первых, вы - военный летчик, закончили в 1998 Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А. А. Новикова. Почему ушли из армии?
- Служить Родине можно по разному. Моя жизнь сложилась так, что я ей пригодился на управленческом поприще. Не открою секрета: не все выпускники военных училищ остаются впоследствии в армии. К тому же у меня жизнь авиацией никогда не ограничивалась, а ее катастрофическое положение в те годы стало для меня причиной изменить род занятий.
- Правдивы ли рассказы о вашем лихачестве за рулем?
- Нет. Вы, как зарегистрированное СМИ, можете сделать запрос в любые соответствующие структуры и получить подтверждение моих слов. Не советую никому жить слухами и сплетнями. Реальная жизнь гораздо интереснее.
- Спасибо за интервью, Александр Константинович.
Игорь Луговой
Так как новый варяг абсолютно не известен липчанам, GOROD48 было интересно поближе познакомится с новым заместителем врио губернатора. Мы попросили Александра Костомарова об интервью, и он нам не отказал.
- Александр Константинович, большинство липчан стремится уехать в Москву. Вы же, наоборот, приехали из Москвы в Липецк. Зачем?
- Вы напрасно принижаете статус своего региона. Липецкая область - серьезный и интересный вызов, не уступающий моей работе в Московской области и в ЦИКе партии «Единая Россия».
- Вас пригласил Игорь Артамонов или же вы получили предложение от другого человека или структуры?
- Артамонов. Ведь он - глава региона.
- В ваше ведение попадут управление внутренней политики, управление административных органов и управление организационной работы и взаимодействия с органами местного самоуправления администрации Липецкой области. Не кажется ли вам, что курировать эти структуры должен человек, хорошо знающий регион, т. е. желательно местный житель?
- Федеральное законодательство одинаково действует на территории всей России и если и имеет местную специфику, то только в формах организации местного самоуправления, исходя из сложившихся традиций и веяний времени. А административный аппарат должен эффективно работать на благо жителей в соответствии с законами, а не понятиями о землячестве, кумовстве или какими-либо еще. Если человек эффективен и востребован, не важно, где он родился, важен результат его работы.
- В этом году - выборы главы региона. Ваше назначение - это желание Игоря Артамонова максимально ограничить влияние на избирательный процесс со стороны прежнего губернатора?
- Задайте этот вопрос Игорю Георгиевичу.
- А какие задачи врио губернатора перед вами поставил?
- Во-первых, организация и проведение предстоящих выборов в соответствии с законодательством и самыми жесткими требованиями и установками федеральных властей и ЦИКа. Во-вторых, внедрение передового опыта взаимодействия региональных и муниципальных властей в целях повышения эффективности управления. В-третьих, изучение кадрового потенциала области и органов местного самоуправления, создание системы социальных лифтов для молодых и потенциальных управленцев региона.
Также от меня требуется оценка и предложения по изменению регионального законодательства в сфере административного управления и местного самоуправления для его актуализации и развития в соответствии с теми задачами, что поставлены федеральным центром перед областью. И еще Игорь Георгиевич настоятельно рекомендовал очень бережно относиться к человеческому потенциалу и традициям Липецкой области.
- В правительстве Московской области вы занимались административной реформой, укрупнением муниципалитетов через упразднение сельсоветов и поссоветов. Необходима ли эта практика Липецкой области? Как вы относитесь к идее укрупнения регионов за счет их объединения?
- Если говорить о тех процессах, что происходили и происходят в Московской области в части изменений формы организации местного самоуправления в ряде муниципальных образований, то этот вопрос лежит исключительно в плоскости повышения эффективности власти, управления и распоряжения бюджетных средств с учетом разумности и целесообразности. Московская область выстраивает систему принятия решений, понятную как на местах, так и в областном правительстве. Органы местного самоуправления это понимают. Их решения и инициативы мы поддерживали и методически, и организационно в рамках полномочий региональной власти. В целом, опыт конкретно Московской области, говорит о верном выборе стратегической цели. Необходим ли такой опыт в Липецкой области - это вопрос в первую очередь к экономическому блоку, а не политическому. Изменения ради изменений никому не нужны, любые действия власти должны соответствовать тем вызовам, которые стоят перед региональной и местными властями.
- В области вы будете проводить пять дней, а на выходные ездить домой в Москву? Или же по примеру Игоря Артамонова снимете здесь жилье?
- Я уже снимаю квартиру. В доме на улице Гоголя.
- Вокруг вас - много слухов. Во-первых, вы - военный летчик, закончили в 1998 Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков имени главного маршала авиации А. А. Новикова. Почему ушли из армии?
- Служить Родине можно по разному. Моя жизнь сложилась так, что я ей пригодился на управленческом поприще. Не открою секрета: не все выпускники военных училищ остаются впоследствии в армии. К тому же у меня жизнь авиацией никогда не ограничивалась, а ее катастрофическое положение в те годы стало для меня причиной изменить род занятий.
- Правдивы ли рассказы о вашем лихачестве за рулем?
- Нет. Вы, как зарегистрированное СМИ, можете сделать запрос в любые соответствующие структуры и получить подтверждение моих слов. Не советую никому жить слухами и сплетнями. Реальная жизнь гораздо интереснее.
- Спасибо за интервью, Александр Константинович.
Игорь Луговой
Нонка
Липчанин
Дед
Мотя
вв
Дуня с трудоднями
вв
Вот как так....
вася
Петя