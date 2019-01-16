Общество

25 минут назад

Липецкая многоэтажка замерзает с середины декабря

1 447
#отопление #авария #ЖКХ
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Липецкая многоэтажка замерзает с середины декабря

Жильцы дома имеют право на перерасчет за услуги.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница дома №26 по улице Циолковского Лариса. Женщина пожаловалась на то, что в 9-этажном доме с 18 декабря нет отопления. Жильцы дома уже обращались в ГУК «Центральная Л», но от этого им теплее не стало: слесари ковыряются в трубах 40-летнего дома, а они все не греют.

В ГУК «Центральная Л» GOROD48 подтвердили наличие серьезной проблемы с теплоснабжением высотки. Работы там - регулировка и замена труб — ведутся практически ежедневно.

В Государственной жилищной инспекции по Липецкой области искренне недоумевают, почему жильцы дома до сих пор не обратились к ним с заявлением. Ведь при оформлении письменной жалобы инспекторы сразу же берут на контроль проблемы именно с отоплением и стараются решить вопрос в минимальные сроки.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе регионального отделения ПАО «Квадра» жильцам высотки рекомендуют потребовать перерасчет за услуги по теплоснабжению. Возвращать деньги плательщикам будет та организация, по вине которой трубы стали холодными — управляющая компания. Вместе с этим, в ПАО «Квадра» сообщили, что дом №26 по Циолковского не стоит у них на контроле: УК не давала сведений об отключении жилого здания от тепла.
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#отопление #авария #ЖКХ
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Комментарии (1)

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Соковых

8 минут назад
а мне все равно. увадра всегда права.
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