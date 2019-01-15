По периметру Быханова сада проложат пешеходные, беговые и велосипедные дорожки

Концепцию развития парка «Быханов сад» врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с главой Липецка Сергеем Ивановым и главным архитектором Липецка Татьяной Азовой.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, уже готовы три эскиза проекта реконструкции парка, деньги на благоустройство тоже получены. 127 миллионов рублей Липецку выделил Сбербанк. Парк ждет масштабное обновление.



По словам Татьяны Азовой, в парке планируется сделать функциональное зонирование, проложить пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. Их устроят на протяжении 1,3 км и закольцуют по периметру парка. Обновят и систему освещения.Сторона, прилегающая к улице Тельмана, превратится в спортивную зону. Здесь появятся площадки для любителей воркаута, игр в волейбол, баскетбол, теннис. Для владельцев домашних питомцев в Быхановом саду будет создана площадка для выгула собак.



Реконструкция ждет и павильон рядом с памятником Валентину Скороходову. Здесь будет теннисно-бадминтонный центр.В ближайшее время рабочая группа выберет окончательный проект реконструкции. После того, как он пройдёт общественное обсуждение, в парке начнутся работы.



фото пресс-службы администрации Липецкой области.

