Общество

24 минуты назад

По периметру Быханова сада проложат пешеходные, беговые и велосипедные дорожки

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#Быханов сад
По периметру Быханова сада проложат пешеходные, беговые и велосипедные дорожки

Концепцию развития парка «Быханов сад» врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с главой Липецка Сергеем Ивановым и главным архитектором Липецка Татьяной Азовой. 

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, уже готовы три эскиза проекта реконструкции парка, деньги на благоустройство тоже получены. 127 миллионов рублей Липецку выделил Сбербанк. Парк ждет масштабное обновление. 

По словам Татьяны Азовой, в парке планируется сделать функциональное зонирование, проложить пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. Их устроят на протяжении 1,3 км и закольцуют по периметру парка. Обновят и систему освещения.Сторона, прилегающая к улице Тельмана, превратится в спортивную зону. Здесь появятся площадки для любителей воркаута, игр в волейбол, баскетбол, теннис. Для владельцев домашних питомцев в Быхановом саду будет создана площадка для выгула собак. 

Реконструкция ждет и павильон рядом с памятником Валентину Скороходову. Здесь будет теннисно-бадминтонный центр.В ближайшее время рабочая группа выберет окончательный проект реконструкции. После того, как он пройдёт общественное обсуждение, в парке начнутся работы.

фото пресс-службы администрации Липецкой области.
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#Быханов сад

Комментарии (6)

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Зоозащитница

1 минуту назад
Приют для животных первая необходимость города. Это трагедия города. Пункты срерилизации сейчас важнее всего. Все остальное может подождать. Нужен заслон ненужной рождаемости не нужных животных. Закон подписан, промедление предательству подобно. Опять расплодятся не нужные животные, опять устроите стрельбище. Или Вам нравится издеваться над безнадзорными животными? Тогда Вы фашиста!!!!!! Бывший Гулевский понастроил фонтанов, а ВЫ будете строить пешеходные дорожки. Кровавыми руками начнете опять УБИВАТЬ, прикрываясь 90% агрессией. Подумайте, что ВЫ делаете? Или про Вас начнут кричать как ГУЛЕВСКИЙ, вместо 1 бухвы "Г" будут ставить "Х", третью букву "Л" выбрасывая. Такими "отборными" словами поливали бывшего мэра. Не компрометируйте себя перед народом. Он хоть и бесправен, но все же хоть немного прислушивайтесь.
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гостья

5 минут назад
ага на Неделина уже сделали, взяли существующий тротуар разметкой разделили на две части, вот теперь интересно как (особенно летом) будут ходить люди, а там очень много людей ходит, и как будут ехать велосипедисты)))))
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Как обычно

5 минут назад
Всё просто, там живет ВРИО. Чтобы ему удобно было, делают реконструкцию.
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Блииин...

9 минут назад
А кто в теме-в а.уе! Это сикока сопреть теперь дирекция парка. Точняк Американца на внедор сменит руковод.(личняк). Это ж вам не мелочь по карманам тырить. И не откаты за работу с комбинатом . Хана баблу сбера. Щас местный воришка у МАсквичей слямБздит. Держись прокуроры! Мер скрышует- тама Уси "СВОИ".
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Врио

11 минут назад
Посмотрите на женщину перед вами. Она может заменить Божко. И как раз развеете слухи что Вам нужен заднеприводный. Специалист, диплом не куплен, знает всех в строительстве. Подумайте! Не стыдно показать! Приятно слушать! Доверить можно все что угодно-все выполнит.
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Мотя

13 минут назад
Быханов сад, Быханов сад. Надо развивать окраины. А Быханов сад- место скорби и печали, там Евдокиевской кладбище. И вот прыгать, веселиться у погоста. Святотатство
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