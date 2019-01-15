24 минуты назад
По периметру Быханова сада проложат пешеходные, беговые и велосипедные дорожки
Концепцию развития парка «Быханов сад» врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов обсудил с главой Липецка Сергеем Ивановым и главным архитектором Липецка Татьяной Азовой.
По словам Татьяны Азовой, в парке планируется сделать функциональное зонирование, проложить пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. Их устроят на протяжении 1,3 км и закольцуют по периметру парка. Обновят и систему освещения.Сторона, прилегающая к улице Тельмана, превратится в спортивную зону. Здесь появятся площадки для любителей воркаута, игр в волейбол, баскетбол, теннис. Для владельцев домашних питомцев в Быхановом саду будет создана площадка для выгула собак.
Реконструкция ждет и павильон рядом с памятником Валентину Скороходову. Здесь будет теннисно-бадминтонный центр.В ближайшее время рабочая группа выберет окончательный проект реконструкции. После того, как он пройдёт общественное обсуждение, в парке начнутся работы.
фото пресс-службы администрации Липецкой области.
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