«Липецк» взял реванш в Туле: три партии завершились с минимальным перевесом

Правда, в "восьмерку" плей-офф наша команда пока не попадает.

Липецкие волейболистки прервали серию поражений и одержали первую победу в 2019 году.

Знаменательное событие произошло сегодня во втором матче в Туле. После вчерашнего «сухого» проигрыша липчанки взяли реванш – 3:1.

«Липецк» вышел вперед в середине первой партии – 10:8, и затем наша команда только наращивала преимущество – 14:9, 21:16, а итоговый счет партии – 25:20 в пользу липчанок.

Во втором сете командам не хватило стандартного игрового времени, чтобы выявить победителя. «Качели» продолжались до самого конца, и лишь в дополнительных розыгрышах «Тулица» сумела склонить чашу весов в свою пользу – 28:26. С минимальным перевесом завершились и две следующие партии – на наше счастье в пользу липчанок. Счет 25:23 и 27:25 – успехи «Липецка».