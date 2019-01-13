Спорт

46 минут назад

«Липецк» взял реванш в Туле: три партии завершились с минимальным перевесом

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#Волейбол #ВК "Липецк"
«Липецк» взял реванш в Туле: три партии завершились с минимальным перевесом

Правда, в "восьмерку" плей-офф наша команда пока не попадает.

Липецкие волейболистки прервали серию поражений и одержали первую победу в 2019 году.

Знаменательное событие произошло сегодня во втором матче в Туле. После вчерашнего «сухого» проигрыша липчанки взяли реванш – 3:1.

«Липецк» вышел вперед в середине первой партии – 10:8, и затем наша команда только наращивала преимущество – 14:9, 21:16, а итоговый счет партии – 25:20 в пользу липчанок.

Во втором сете командам не хватило стандартного игрового времени, чтобы выявить победителя. «Качели» продолжались до самого конца, и лишь в дополнительных розыгрышах «Тулица» сумела склонить чашу весов в свою пользу – 28:26. С минимальным перевесом завершились и две следующие партии – на наше счастье в пользу липчанок. Счет 25:23 и 27:25 – успехи «Липецка».

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#Волейбол #ВК "Липецк"

Комментарии (5)

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Игорь Новолипецкий

3 минуты назад
Молодчинки! Болею за Вас!)
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гостю

3 минуты назад
ты уже дома
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гость

8 минут назад
цирк, ооо узнал придурка с выборами.Когда домой в дурку олень педальный?
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Липчанин

9 минут назад
Молодцы бабоньки!!)
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цирк

24 минуты назад
все это результат фальсификации выборов и пока область не очистится от нелегитимных и бессовестных чинуш, которые акромя вранья и лицемерия ничего не умеют, изменить что ли бо не возможно.
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