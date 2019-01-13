В подъезде Липецка произошел взрыв

Большую петарду хулиганы заложили в нишу между дверью ящика блока со счетчиками

Вчера около 20 часов вечера в подъезде на папина,33 раздался взрыв. Как рассказывают жители подъезда, тряхнуло весь подъезд с первого до пятого этажа. Все выскочили на площадку. В коридоре ничего не видно было из-за дыма с жутким запахом пороха. на площадке первого этажа вырвало дверь блока со счетчиками. Приехали спасатели, полиция, представитель управляющей компании. Аварийщики приехали и поставили искореженный блок на место.



На месте обнаружили большую гильзу от пиротехники.



По словам соседей, как хулиган проник в подъезд с кодовым замком - неизвестно. Теперь жители обсуждают вопрос с установкой камер наблюдения в подъезде и у подъезда.

