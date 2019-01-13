Происшествия

25 минут назад

В подъезде Липецка произошел взрыв

3 930
#взрыв
В подъезде Липецка произошел взрыв

Большую петарду хулиганы заложили в нишу между дверью ящика блока со счетчиками

Вчера около 20 часов вечера в подъезде на папина,33 раздался взрыв. Как рассказывают жители подъезда, тряхнуло весь подъезд с первого до пятого этажа. Все выскочили на площадку. В коридоре ничего не видно было из-за дыма с жутким запахом пороха. на площадке первого этажа вырвало дверь блока со счетчиками. Приехали спасатели, полиция, представитель управляющей компании. Аварийщики приехали и поставили искореженный блок на место.

На месте обнаружили большую гильзу от пиротехники.

По словам соседей, как хулиган проник в подъезд с кодовым замком - неизвестно. Теперь жители обсуждают вопрос с установкой камер наблюдения в подъезде и у подъезда.
3 930
#взрыв

Комментарии (4)

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гостья

13 секунд назад
ну д...с петардами полно сейчас, кидают под ноги прохожим, с балконов, пока их не начнут штрафовать - то дальше они будут больше "веселится"
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1

2 минуты назад
в Магнитогорске тоже так пошутили
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Житель

4 минуты назад
Мы тоже мелкие были так делали))))
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Гость

9 минут назад
Каких только идиотов нет(((
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