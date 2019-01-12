«Застывшее время»: вымирающая деревня в заснеженных полях

Шесть километров по сугробам по занесённому снегом полю - таков путь до забытой деревни Шумиловка на границе Липецкой и Тамбовской областей.



Дороги сюда нет. То, что есть, чистят крайне редко. Хотя есть для кого - здесь осталось не более десятка жителей. На момент нашей съемки автолавка с хлебом приезжала сюда две недели назад. Зато летом жизнь здесь возрождается - липецкие предприниматли вывозят из карьера песок.



В селе много заброшенных домов. Местный житель поделился воспоминаниями о том, как Шумиловка жила раньше. Дети учились в школе, в каждой семье была корова. Потом все начало пустеть. Молодёжь подалась в город. Старики доживали свой век. Так из многолюдного села Шумиловка превратилась в почти забытое место в пустынном поле, со снегом по колено.

