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21 минуту назад

«Застывшее время»: вымирающая деревня в заснеженных полях

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#застывшее время
«Застывшее время»: вымирающая деревня в заснеженных полях

Шесть километров по сугробам по занесённому снегом полю - таков путь до забытой деревни Шумиловка на границе Липецкой и Тамбовской областей. 


Дороги сюда нет. То, что есть, чистят крайне редко. Хотя есть для кого - здесь осталось не более десятка жителей. На момент нашей съемки автолавка с хлебом приезжала сюда две недели назад. Зато летом жизнь здесь возрождается - липецкие предприниматли вывозят из карьера песок. 

В селе много заброшенных домов. Местный житель поделился воспоминаниями о том, как Шумиловка жила раньше. Дети учились в школе, в каждой семье была корова. Потом все начало пустеть. Молодёжь подалась в город. Старики доживали свой век. Так из многолюдного села Шумиловка превратилась в почти забытое место в пустынном поле, со снегом по колено.
2 193
#застывшее время

Комментарии (2)

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ничего.необычного

6 минут назад
...., тоже мне тайна, у нас вся экономика на таких схемах "держится" :-)
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....

13 минут назад
Кажется мужик, какую то коррупционную систему в системе охраны природных ресурсов рассказал.:-)
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Выходной маршрут