Общество

сегодня, 16:04

Бывший сотрудник подложил свинью двум ЧОПам

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#реклама #конкуренция
Бывший сотрудник подложил свинью двум ЧОПам

Бизнесмен распускал слухи о конкурентах.

Начальник отдела защиты конкуренции Липецкого УФАС России рассмотрел материалы дела о нечестном ведении бизнеса. Ответственным за нарушение стал генеральный директор одного из частных охранных предприятий Липецка.

Как установил УФАС, подконтрольный директору ЧОП распространял слухи о своих конкурентах. Организация применила черный пиар к двум конкурирующим фирмам. Компания заключала договора охраны, идентичные тем, что конкуренты подписывали со своими клиентами, при этом организация распространяла сведения о нахождении одного конкурента в стадии банкротства и реорганизации второго.

Примечательно то, что генеральный директор организации-ответчика раньше работал у учредителя фирм-конкурентов. Он зарегистрировал свое новое охранное агентство и был уволен. Бывший наниматель заметил, что его экс-сотрудник переманил к себе значительную часть клиентов. Компания уволенного работника рассылала по организациям письма с уведомлениями о якобы имеющих место финансовых проблемах конкурентов. Но банкротится и проводить реорганизацию там и не думали.

Генерального директора ЧОП, который прибегнул к черному пиару как недобросовестной конкуренции, оштрафовали на 12 000 рублей.
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#реклама #конкуренция

Комментарии (3)

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12 тысяч

25 минут назад
Зверское наказание
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Утырок

сегодня, 16:29
что за ЧОПы?
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Гость

сегодня, 16:20
В стране господство монополий. УФАС естественно у них на службе поэтому и от безделья занимается мелким пощипыванием коммерсантов. Надо же показывать вид бурной деятельности.
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