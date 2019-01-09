Общество
сегодня, 10:15
Липецк вошел в пятерку самых православных городов России
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О верующих друзьях заявили 48% горожан.
Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование, посвященное вовлечённости россиян в православную культуру. Опрос провели в 78 городах РФ с населением свыше 250 000 человек.
Липецк оказался на пятой позиции списка. 48% опрошенных липчан заявили исследователям, что у них есть друзья или знакомые, вовлеченные в православную культуру. Самым православным городом России оказался Белгород (51%), на второй позиции — Воронеж (50%), Курск и Москва заняли третью-четвертую строчку (по 49%). Самый низкий уровень вовлеченности в православную культуру отмечен в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном.
Исследование показало, что список городов-лидеров по вовлечённости населения в православие мало поменялся за последние годы. Заметим, что Липецк и ранее попадал в лидеры списка.
Липецк оказался на пятой позиции списка. 48% опрошенных липчан заявили исследователям, что у них есть друзья или знакомые, вовлеченные в православную культуру. Самым православным городом России оказался Белгород (51%), на второй позиции — Воронеж (50%), Курск и Москва заняли третью-четвертую строчку (по 49%). Самый низкий уровень вовлеченности в православную культуру отмечен в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном.
Исследование показало, что список городов-лидеров по вовлечённости населения в православие мало поменялся за последние годы. Заметим, что Липецк и ранее попадал в лидеры списка.
12 612
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