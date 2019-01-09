Общество

сегодня, 10:15

Липецк вошел в пятерку самых православных городов России

12 612
#религия #православие
Липецк вошел в пятерку самых православных городов России

О верующих друзьях заявили 48% горожан.

Финансовый университет при Правительстве РФ провел исследование, посвященное вовлечённости россиян в православную культуру. Опрос провели в 78 городах РФ с населением свыше 250 000 человек.

Липецк оказался на пятой позиции списка. 48% опрошенных липчан заявили исследователям, что у них есть друзья или знакомые, вовлеченные в православную культуру. Самым православным городом России оказался Белгород (51%), на второй позиции — Воронеж (50%), Курск и Москва заняли третью-четвертую строчку (по 49%). Самый низкий уровень вовлеченности в православную культуру отмечен в Улан-Удэ, Уфе, Якутске, Махачкале и Грозном.

Исследование показало, что список городов-лидеров по вовлечённости населения в православие мало поменялся за последние годы. Заметим, что Липецк и ранее попадал в лидеры списка.
12 612
#религия #православие

Комментарии (12)

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777

2 минуты назад
Это не Вера! Это показуха. Липецк - город быдла и попрошаек, вот они к Богу и пытаются прилепиться.
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Липчанка

9 минут назад
Липчанин,ах, как ты прав! Идут или очень больные, или чтобы хорошо шли дела в бизнесе, есть такие, или же, что самое страшное, отмолить свои грехи перед Господом Господом. Это, конечно, хорошо что последние придут покаяться за содеянное. Здоровые, счастливые, обеспеченные в церковь ходят редко, допустим со смерть близких людей, им некогда, повышают свое благосостояние, путешествуют. В основном судя по обложке посещает церковь одна беднота.
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Липчанин

32 минуты назад
Нечем гордиться, люди идут в церковь когда им плохо...
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+

43 минуты назад
Главное каяться. Убил - покайся. Своровал- покайся. Изменил жене- покайся и перекрестись три раза. Аминь!
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Ералаш

44 минуты назад
Кирилл занимался импортом алкоголя и табака, теперь финансисты считают уровень православия! Срочно надо сделать геолога министром здравоохранения.
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Не забывайте страдать

50 минут назад
Вам воздастся и несите деньги попам если не можете то коробочки для сбора стоят в каждом магазине
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колумнисту

59 минут назад
С Рождеством Христовым.
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Бывалый

59 минут назад
Вот это показатель! К богу идут, когда больше уже надеяться не на кого...
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цирк

сегодня, 10:46
мракобесие процветает
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колумнист

сегодня, 10:33
почему все попы такие свиноты жирные? потому что жрут целыми днями и больше нихрена не делают! комуняки бы его прямо с колокольни сбросили! как в 37
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