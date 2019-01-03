Происшествия

10 минут назад

Под тяжестью снега на машину рухнул козырек ограждения

96
#снег #обрушение
Под тяжестью снега на машину рухнул козырек ограждения

ЧП произошло на "Университетском"

Снегопад принес проблем автовладельцу в микрорайоне "Университетский".

Там, под тяжестью снега козырек ограждения стройки рухнул на машину.

Фото и сообщением поделилась одна из жительниц в сообществе микрорайона.

96
#снег #обрушение

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