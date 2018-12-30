Председатель Союза десантников России переоделся в Деда Мороза и приехал к задонским детям

Воспитанники Задонского социально-реабилитационного центра «Надежда» получили замечательные подарки от давних друзей учреждения - служащих второго Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Служащие управления уже пятый раз приезжают в «Надежду» из Москвы в преддверии больших детских праздников: Дня защиты детей и Нового года. Кроме игрушек и сладких подарков, которые сразу вручаются каждому ребёнку, они всегда привозят для воспитанников центра ряд необходимых вещей. Так и сейчас московскими благотворителями были подарены пять системных блоков и пять картриджей для принтеров.

Воспитанники центра ждали гостей, каждый подготовил стихотворение или песенку на тему нового года. Все ребятишки были рады показать свои знания в весёлой интеллектуальной программе «Новогодний серпантин», которую подготовила очаровательная Снегурочка - педагог-психолог центра Инна Пузикова. А в роли Деда Мороза выступил председатель Союза десантников России Сергей Налеухин. Представители этой замечательной организации также часто приезжают в «Надежду», и поэтому даже в костюме Деда Мороза дети безошибочно узнавали Сергея Сергеевича, сообщили в управлении социальной защиты населения Липецкой области.

Фото :szn.lipetsk.ru