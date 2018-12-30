«Застывшее время»: побег в заброшенную деревню от городской суеты

Молодая семья из Воронежа переехала в Сафоновку подальше от благ цивилизации.

В соседней в Липецкой областью тамбовской деревне Сафоновке живут меньше десяти человек. Здесь нет газа, магазина, школы. Сама деревня сгорела из-за подожженной травы. Из всех примет цивилизации - мобильный интернет. Однако такие условия оказались необычными и заманчивыми для городской семьи из Воронежа. Они купили в Сафоновке дом и переехали сюда жить с маленькой дочкой. Занялись ремонтом, хозяйством. Развели коз. Поначалу, признались, было не по себе - давила тишина. Сейчас привыкли и чувствуют себя свободными людьми, не зависящими ни от благ цивилизации, ни от ее проблем в виде кредитов, понтов и гонки за деньгами.



Заброшенных домов в деревне немного - когда-то их здесь строили с любовью, отделывали крылечки резным узором. Кое-где сохранились печки. Нам удалось найти советскую бритву «Нева» и старую куклу. Нежилые стены полностью промёрзли и покрылись инеем. Ближайший населённый пункт от Сафоновки - Успеновка. До Липецка отсюда - 70 км.