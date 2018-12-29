Происшествия

сегодня, 09:44

Мужчина избил соседку из-за собаки

22 1174
#драка
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Мужчина избил соседку из-за собаки

Пьяный становлянец столкнулся с женщиной в подъезде.

Становлянский районный суд наказал штрафом в 5 000 рублей местного жителя за побои. Становлянец избил свою соседку.

Конфликт между женщиной и мужчиной произошёл вечером 16 августа 2018 года. Пьяный становлянец столкнулся с своей соседкой в подъезде. Он начал высказывать ей претензии из-за того, что собака сына женщины ему мешает. Словесный конфликт перерос в рукоприкладство. Мужчина схватил соседку за волосы и стал бить её головой об стену. На шум и крики женщины выбежали люди, они оттащили мужчину и вызвали полицию.

Мужчине была вменена ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Становлянский районный суд наказал его штрафом в 5 000 рублей. Пострадавшая женщина направила апелляционную жалобу в Липецкий областной суд. Она требовала ужесточить наказание для соседа, но суд не нашел для этого оснований и оставил штраф в силе.
22 1174
#драка
1

Комментарии (22)

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Пенсионер

8 минут назад
Путин подписал закон о выгуле собак . Надеюсь что все собачники будут ходить с пакетами и у бирать за своими питомцами дерьмо . Загжены ве дворы сабачим дерьмом уже людям ступить негде. Только высокие штрафы привьют культуру выгула . Ещебы занялись курильщиками каторые брасают бычьки с балконов загадив все под окнами своим таберкулезом.
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цирк

17 минут назад
в первую очередь надо было дубасить главу станового и участкового инспектора ,так как эти два ДЕБИЛА не выполняют свои обязанности, хотя получают бюджетную зарплату и не малую А упустили ситуацию из под контроля-вот что значит фальсификация выборов-143 процента
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23 минуты назад
это хозяев которые собак держат штрафовать надо тысяч на 100 за лай и вой по ночам
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НЕ ПАТРИОТ

25 минут назад
Ия, причём, заметьте, штраф идёт в пользу ГОСУДАРСТВА. А то, что женщину головой об стену, - это НИЧЕГО!
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Ия

27 минут назад
Штраф в 5 тысяч это херня за такое сажать нужно
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Депутат Трофименков

31 минуту назад
... решил! Принял его в партию! Теперь он почётный депутат ЕдиРаст!
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...

42 минуты назад
Депутат Трофименков, проблему с онанюгой на Пипецком уже решил?
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\\

44 минуты назад
Поддержим мужика, хватит спать круглосуточно, иди работай на благо пенсионного фонда.
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Депутат Трофименков

44 минуты назад
Мы против бродячих собак! Мы за бешеных лис в новых микрорайонах!
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Поддержим мужика

47 минут назад
собачницу тоже пусть штрафуют, наверняка гавкает постоянно и спать мешает
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