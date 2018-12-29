Мужчина избил соседку из-за собаки

Пьяный становлянец столкнулся с женщиной в подъезде.

Становлянский районный суд наказал штрафом в 5 000 рублей местного жителя за побои. Становлянец избил свою соседку.



Конфликт между женщиной и мужчиной произошёл вечером 16 августа 2018 года. Пьяный становлянец столкнулся с своей соседкой в подъезде. Он начал высказывать ей претензии из-за того, что собака сына женщины ему мешает. Словесный конфликт перерос в рукоприкладство. Мужчина схватил соседку за волосы и стал бить её головой об стену. На шум и крики женщины выбежали люди, они оттащили мужчину и вызвали полицию.



Мужчине была вменена ответственность по ст. 6.1.1 КоАП РФ "Побои". Становлянский районный суд наказал его штрафом в 5 000 рублей. Пострадавшая женщина направила апелляционную жалобу в Липецкий областной суд. Она требовала ужесточить наказание для соседа, но суд не нашел для этого оснований и оставил штраф в силе.