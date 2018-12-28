Липецкие волейболистки проиграли сегодня, а второе поражение им уже напророчили в федерации

Липчанки на своей площадке уступили нижегородской "Спарте" - 0:3.

Волейбольный «Липецк» подпортил своим болельщикам новогоднее настроение. В первом из двух заключительных матчей уходящего года липчанки на своей площадке ничего не смогли поделать с нижегородской «Спартой» - 0:3.

В первых двух сетах «спартанки», приехавшие в Липецк в ранге отнюдь не лидеров, а лишь 4-й команды турнира, обеспечили себе комфортное преимущество с одинаковым счетом - 25:20. Упорным выдался третий сет, в котором липчанки пытались переломить ситуацию, но поезд уже ушел - 23:25.

В послематчевом интервью главный тренер «Липецка» Андрей Смирнов посетовал на большое количество собственных ошибок своих подопечных и заявил, что команде не хватает ... сыгранности (и это почти на экваторе сезона!).

Липчанки пока не попадают в «зону плей-офф» и рискуют до Нового Года так не переместиться на минимальное 8-е место. Сейчас команда идет на «непроходной» 9-й строчке.

Правда, есть и хорошая новость - 6 миллионов рублей, которое руководство команды дополнительно запросило у бюджета Липецкой области, по нашим данным поступили на счет клуба.

Сегодня липецкие болельщики имели и повод для небольшой ностальгии по тем временам, когда «деревья были большими», а липецкий волейбол... На площадке в составе «Спарты» вышла 30-летняя Регина Мороз. В 2005-09 гг. она провела 60 матчей за липецкий «Индезит» в суперлиге. Она привлекала внимание не только игрой, но и имиджем - носила специальные цветные очки, которые врачи прописали из-за небольших проблем со зрением. После Липецка Регина окончательно расцвела, как спортсменка - 5 раз выигрывала чемпионаты России (в составе динамовских команд Москвы и Казани), побеждала в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира, защищала цвета национальной сборной на ЧМ-2014. В прошлом году она завершила, было, карьеру волейболистки и начала работать детским тренером, но перед нынешним сезоном вернулась, но не в «Липецк», а в «Спарту».

И, наконец, об одном казусе. На сайте Всероссийской федерации волейбола указаны результаты всех сегодняшних матчей Высшей лиги «А» и отмечено, что повторные игры пройдут завтра - у всех, кроме... «Липецка». Напротив результата повторной игры нашей команду уже стоит - 0:3. Они там провидцы или знают что-то особенное?