На улице Гагарина у вокзала - сразу два ДТП

"Фольксваген" врезался в грузовик, а автобус "притер" "Мазду".

Сегодня днем в Липецке у железнодорожного вокзала произошли сразу две аварии.В первом случае легковой автомобиль "Фольксваген" врезался в грузовик "МАН". Грузовик стоял на обочине и водитель "Фольксвагена" не заметил его из-за следующей впереди машины.Иномарка получила серьезные повреждения. Водитель "Фольксвагена" не пострадал.В втором случае автобус "притер" "Мазду". Это ДТП обошлось без значительных механических повреждений.Движение в районе вокзала затруднено.