Происшествия

сегодня, 14:44

На улице Гагарина у вокзала - сразу два ДТП

6 2382
#Авария #ДТП
На улице Гагарина у вокзала - сразу два ДТП

"Фольксваген" врезался в грузовик, а автобус "притер" "Мазду".

Сегодня днем в Липецке у железнодорожного вокзала произошли сразу две аварии.

В первом случае легковой автомобиль "Фольксваген" врезался в грузовик "МАН". Грузовик стоял на обочине и водитель "Фольксвагена" не заметил его из-за следующей впереди машины. 

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Иномарка получила серьезные повреждения. Водитель "Фольксвагена" не пострадал.

В втором случае автобус "притер" "Мазду". Это ДТП обошлось без значительных механических повреждений. 

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Движение в районе вокзала затруднено.
6 2382
#Авария #ДТП

Комментарии (6)

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Александр

51 минуту назад
Не обгоняй с права целее будешь
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???

53 минуты назад
на фольксвагене совсем дятел, что ли?
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skrip

сегодня, 15:24
Что же ты еле тащишься каких то 50 км .И вот он ход конем,а я его сейчас сделаю справа.
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аха

сегодня, 14:59
Пока стойку на пассажирском не вынесут... Не успокоются.
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Жэк

сегодня, 14:56
25 единиц убирают город
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Гражданин

сегодня, 14:54
Уже три: свекловод на 14-ой догнал иномарку.
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