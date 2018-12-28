Происшествия
сегодня, 14:44
На улице Гагарина у вокзала - сразу два ДТП
"Фольксваген" врезался в грузовик, а автобус "притер" "Мазду".
Сегодня днем в Липецке у железнодорожного вокзала произошли сразу две аварии.
В первом случае легковой автомобиль "Фольксваген" врезался в грузовик "МАН". Грузовик стоял на обочине и водитель "Фольксвагена" не заметил его из-за следующей впереди машины.
Иномарка получила серьезные повреждения. Водитель "Фольксвагена" не пострадал.
В втором случае автобус "притер" "Мазду". Это ДТП обошлось без значительных механических повреждений.
Движение в районе вокзала затруднено.
В первом случае легковой автомобиль "Фольксваген" врезался в грузовик "МАН". Грузовик стоял на обочине и водитель "Фольксвагена" не заметил его из-за следующей впереди машины.
Иномарка получила серьезные повреждения. Водитель "Фольксвагена" не пострадал.
В втором случае автобус "притер" "Мазду". Это ДТП обошлось без значительных механических повреждений.
Движение в районе вокзала затруднено.
Александр
???
skrip
аха
Жэк
Гражданин