Следственный комитет проводит проверку обстоятельств пропажи 13-летней Насти Мартыновой

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 13-летней школьницы.





Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, вечером 26 декабря школьница ушла из дома по улице 2-я Восточная в Ельце. Вчера девочка поссорилась с матерью, взяла рюкзак, деньги, и ушла из дома. О пропаже дочери в правоохранительные органы сообщила мать школьницы, не явившейся домой ночевать.

По данным УМВД РФ по Липецкой области, после обращения матери девочки городской отдел полиции был поднят по тревоге. К поисковым мероприятиям присоединились волонтеры. Сегодня поиски девочки продолжились. Вероятное место пропажи обследовали кинологи, также отрабатывается круг общения девочки. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали выходы в социальную сеть с телефона ребенка.

На сегодняшнюю ночь также запланированы поисковые мероприятия.



Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 8 (47467) 6-00-94, (47467) 2-71-55, (47467) 2-24-94, 2-36-37 или 02, а также дежурному СКР по короткому номеру 123.

Приметы школьницы: на вид 13 лет, рост 130 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, средней длины.

Была одета: голубая куртка, серая вязаная шапка, черные ботинки, черные трико, при себе имела серый рюкзак со спортивной одеждой.