Происшествия

31 минуту назад

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств пропажи 13-летней Насти Мартыновой

518
#пропавшие без вести
Следственный комитет проводит проверку обстоятельств пропажи 13-летней Насти Мартыновой

Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 13-летней школьницы.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, по данным следствия, вечером 26 декабря школьница ушла из дома по улице 2-я Восточная в Ельце. Вчера девочка поссорилась с матерью, взяла рюкзак, деньги, и ушла из дома. О пропаже дочери в правоохранительные органы сообщила мать школьницы, не явившейся домой ночевать. 

По данным УМВД РФ по Липецкой области, после обращения матери девочки городской отдел полиции был поднят по тревоге. К поисковым мероприятиям присоединились волонтеры. Сегодня поиски девочки продолжились. Вероятное место пропажи обследовали кинологи, также отрабатывается круг общения девочки. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали выходы в социальную сеть с телефона ребенка. 

На сегодняшнюю ночь также запланированы поисковые мероприятия. 

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят позвонить по телефонам: 8 (47467) 6-00-94, (47467)  2-71-55, (47467)  2-24-94,  2-36-37 или 02, а также дежурному СКР по короткому номеру 123.

Приметы школьницы: на вид 13 лет, рост 130 см., плотного телосложения, волосы светло-русые, средней длины. 

Была одета: голубая куртка, серая вязаная шапка, черные ботинки, черные трико, при себе имела серый рюкзак со спортивной одеждой.

518
#пропавшие без вести

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Пропавший в Липецке мужчина найден
#пропавшие без вести
2
Пропавший в Липецке мужчина найден

сегодня, 12:45

Происшествия
Житель Липецка убил сожительницу ударом ножа в... зад!
#убийство
34
Житель Липецка убил сожительницу ударом ножа в... зад!

сегодня, 12:20

Происшествия
На пешеходном переходе столкнулись иномарка и «четверка»
#авария #ДТП
4
На пешеходном переходе столкнулись иномарка и «четверка»

сегодня, 11:13

Происшествия
82-летняя липчанка заходила в автобус и сломала ногу
#свидетели #поиск #перелом
28
82-летняя липчанка заходила в автобус и сломала ногу

сегодня, 11:03

Происшествия
Полиция объявила 13-летнюю Настю Мартынову в розыск
#пропавшие без вести
10
Полиция объявила 13-летнюю Настю Мартынову в розыск

сегодня, 10:49

Происшествия
Женщина ограбила знакомую в Липецке
#грабеж
3
Женщина ограбила знакомую в Липецке

сегодня, 10:25

Происшествия