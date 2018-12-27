Катки в городских парках и у спорткомплекса «Звёздный» приглашают липчан

Новогодние каникулы – лучшее время для катания на коньках. В Липецке открыты для посещения несколько ледовых площадок.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, главный городской каток у спорткомплекса «Звёздный» работает ежедневно с 10:00 до 22:00.



Стоимость за полтора часа для тех, кто пришел с собственными коньками – 100 рублей, тем, кто будет брать коньки в прокате – 150 рублей.



Свет, музыка, возможность перекусить и выпить горячего чая в расположенных рядом павильонах – для горожан предусмотрены все необходимые удобства. Лед после каждого сеанса полируют в течение 30 минут. Поэтому приходить сюда стоит, сверившись с расписанием:



10:00- 11:30 Массовое катание



11:30 – 12:00 Технический перерыв



12:00- 13:30 Массовое катание



13:30 – 14:00 Технический перерыв



14:00- 15:30 Массовое катание



15:30 – 16:00 Технический перерыв



16:00- 17:30 Массовое катание



17:30 – 18:00 Технический перерыв



18:00- 19:30 Массовое катание



19:30 – 20:00 Технический перерыв



20:00- 21:30 Массовое катание



21:30 – 22:00 Технический перерыв.



В парке Победы каток работает ежедневно с 12:00 до 21:00.



Стоимость посещения (без ограничения времени): 100 рублей для детей, 200 рублей для взрослых.



Подробности по режиму работы катка можно узнать по телефону: (4742) 72-71-20.



В Нижнем парке время работы катка ежедневно с 10:00 до 22:00.



Каток оборудован теплыми раздевалками.



Стоимость посещения (2 часа): 150 рублей для детей, 200 рублей для взрослых (с прокатом коньков), 100 рублей для детей, 150 рублей для взрослых (со своими коньками). Действует акция для многодетных и малообеспеченных семей: стоимость посещения с понедельника по пятницу составляет 50 рублей при наличии документа, подтверждающего льготу.



В парке НЛМК каток открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 22:00.



Стоимость посещения: 150 рублей (со своими коньками), 200 рублей (с прокатом коньков).



В парке «Быханов сад» каток открыт с 11:00 до 20:00.



Стоимость посещения: 50 рублей для детей до 7 лет, 120 рублей для взрослых (без ограничения времени).

