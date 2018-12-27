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Катки в городских парках и у спорткомплекса «Звёздный» приглашают липчан

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#катки
Катки в городских парках и у спорткомплекса «Звёздный» приглашают липчан

Новогодние каникулы – лучшее время для катания на коньках. В Липецке открыты для посещения несколько ледовых площадок.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, главный городской каток у спорткомплекса «Звёздный» работает ежедневно с 10:00 до 22:00. 

Стоимость за полтора часа для тех, кто пришел с собственными коньками – 100 рублей, тем, кто будет брать коньки в прокате – 150 рублей. 

Свет, музыка, возможность перекусить и выпить горячего чая в расположенных рядом павильонах – для горожан предусмотрены все необходимые удобства. Лед после каждого сеанса полируют в течение 30 минут. Поэтому приходить сюда стоит, сверившись с расписанием: 

10:00- 11:30 Массовое катание 

11:30 – 12:00 Технический перерыв 

12:00- 13:30 Массовое катание 

13:30 – 14:00 Технический перерыв 

14:00- 15:30 Массовое катание 

15:30 – 16:00 Технический перерыв 

16:00- 17:30 Массовое катание 

17:30 – 18:00 Технический перерыв 

18:00- 19:30 Массовое катание 

19:30 – 20:00 Технический перерыв 

20:00- 21:30 Массовое катание 

21:30 – 22:00 Технический перерыв. 

В парке Победы каток работает ежедневно с 12:00 до 21:00. 

Стоимость посещения (без ограничения времени): 100 рублей для детей, 200 рублей для взрослых. 

Подробности по режиму работы катка можно узнать по телефону: (4742) 72-71-20.  

В Нижнем парке время работы катка ежедневно с 10:00 до 22:00. 

Каток оборудован теплыми раздевалками. 

Стоимость посещения (2 часа): 150 рублей для детей, 200 рублей для взрослых (с прокатом коньков), 100 рублей для детей, 150 рублей для взрослых (со своими коньками). Действует акция для многодетных и малообеспеченных семей: стоимость посещения с понедельника по пятницу составляет 50 рублей при наличии документа, подтверждающего льготу.  

В парке НЛМК каток открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 22:00. 

Стоимость посещения: 150 рублей (со своими коньками), 200 рублей (с прокатом коньков). 

В парке «Быханов сад» каток открыт с 11:00 до 20:00. 

Стоимость посещения: 50 рублей для детей до 7 лет, 120 рублей для взрослых (без ограничения времени). 
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#катки

Комментарии (4)

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Гость

9 минут назад
Итак, началось, платим за воздух (пока холодный), но то ли ещё будет...
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Липецк

22 минуты назад
Залейте коробку за Звездным...
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skrip

55 минут назад
Вылил 10 кубов воды,поставил забор из горбыля и масть пошла .А где коробки внутредворовые.Дедушка мороз сжалься над людями дай плюсовую температуру до февраля.
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Житель

59 минут назад
Нормально * катки делают на улице и опять платные за мороз деньги платить что ли?
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