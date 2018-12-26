Из кранов в доме на Советской течет кипяток

Жители дома №26 «в» живут без холодной воды уже третий день



В редакцию GOROD48 сегодня обратились жители 3 подъезда дома №26 «в» по улице Советской.

- В воскресенье мы обнаружили, что у нас из крана, из которого должна течь холодная вода, течет – горячая, в унитаз подача воды – тоже горячая, - рассказывает жительница дома Татьяна Марьина. И такая ситуация до сегодняшнего дня. Бочок унитаза скоро лопнет от кипятка. Я походила по квартирам и выяснила, что во втором и первом подъезде – наоборот есть холодная вода, а нет горячей, а в нашем и четвертом - только горячая.

Соседи Татьяны Марьиной подтверждают, что тоже сидят с горячей водой, а пьют бутилированную из магазина.

Впрочем, выяснилось, в ЖЭУ №1 обслуживающей дом о ситуации знают. Более того, в доме сегодня был мастер и сантехник. И, как сообщила одна из соседок Татьяны Марьиной ей уже под вечер удалось дозвонится до ЖЭУ, где сказали, что в дом направлена бригада сантехников и пообещали устранить неполадку.