Общество

сегодня, 17:44

Из кранов в доме на Советской течет кипяток

6 825
#коммунальная авария
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Из кранов в доме на Советской течет кипяток

Жители дома №26 «в» живут без холодной воды уже третий день

В редакцию GOROD48 сегодня обратились жители 3 подъезда дома №26 «в» по улице Советской.

- В воскресенье мы обнаружили, что у нас из крана, из которого должна течь холодная вода, течет – горячая, в унитаз подача воды – тоже горячая, - рассказывает жительница дома Татьяна Марьина. И такая ситуация до сегодняшнего дня. Бочок унитаза скоро лопнет от кипятка. Я походила по квартирам и выяснила, что во втором и первом подъезде – наоборот есть холодная вода, а нет горячей, а в нашем и четвертом - только горячая.

Соседи Татьяны Марьиной подтверждают, что тоже сидят с горячей водой, а пьют бутилированную из магазина.

Впрочем, выяснилось, в ЖЭУ №1 обслуживающей дом о ситуации знают. Более того, в доме сегодня был мастер и сантехник. И, как сообщила одна из соседок Татьяны Марьиной ей уже под вечер удалось дозвонится до ЖЭУ, где сказали, что в дом направлена бригада сантехников и пообещали устранить неполадку.

6 825
#коммунальная авария
1

Комментарии (6)

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Как гость
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бабка

7 минут назад
Гауно смывают кипятком! вот это бабки токсикоманки! А запах....
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Горячая вода

33 минуты назад
Ничего они не сделали
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Гость

42 минуты назад
А вы хотели что бы нефть пошла из крана? Был такой рассказ. Не помню автора, но там реально нефть пошла из крана =)
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Афоня

49 минут назад
Это не мой участок
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Рф

сегодня, 17:52
По этому Костин и бежит,
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Её можно остудить

сегодня, 17:50
Радуйтесь,в Африке,вообще,с водой напряжно
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