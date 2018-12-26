Общество

47 минут назад

Женщину засыпало снегом при чистке крыши

4 867
#снег #ЖКХ #жалоба
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Женщину засыпало снегом при чистке крыши

Липчанка шла из магазина домой.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Ольга. Женщина рассказала,  что у дома №12 по проспекту Победы попала под лавину снега.

- Я шла из магазина, и мне на голову упал снег. Подняла голову, а на крыше стоит мужчина с лопатой. Никаких сигнальных лент, предупреждений, что идут работы, не было, - указывает Ольга. - Ко мне сразу подбежала женщина, сказала, что она работает в управляющей компании. Эта женщина обругала меня за то, что я хожу где не надо! Но там дорога от магазина всего одна, где еще ходить? В управляющей компании от меня сегодня жалобу не приняли, сказали звонить завтра.

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Помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва сообщила GOROD48, что липчанка может обратиться с заявлением не только в управляющую компанию, но также в Государственную жилищную инспекцию или районную прокуратуру.

- Согласно установленных в Липецкой области правил содержания территорий многоквартирных жилых домов коммунальные организации обязаны проводить работы по чистке крыши от снега и наледи исключительно в светлое время суток, выполняя все меры предосторожности в отношении пешеходов и сотрудников, - уточнила Татьяна Ткачёва. - Нарушение правил влечет принятие мер административного реагирования. Как минимум, в адрес управляющей компании будет внесено представление об устранении нарушений в работе. Как максимум, женщина может заявить в адрес УК иск о компенсации морального вреда и материального ущерба, если ею были получены травмы.
4 867
#снег #ЖКХ #жалоба
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Комментарии (4)

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Русский язык

20 минут назад
Согласно (чему?) установленным правилам.
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Шакал я паршивый

30 минут назад
Во украли уже !
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дерзкий

32 минуты назад
Спасибо администрации зато что заботятся о гражданах спасибо за чистку тратуаров.спасибо вам за все ребята.живём как в колхозе.
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джамшуд

38 минут назад
Эй, гражданина! Ты туда не ходи, ты сюда ходи. А то снег в башка попадёт. Совсем мёртвый будешь!
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