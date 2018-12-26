Женщину засыпало снегом при чистке крыши

Липчанка шла из магазина домой.

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Ольга. Женщина рассказала, что у дома №12 по проспекту Победы попала под лавину снега.- Я шла из магазина, и мне на голову упал снег. Подняла голову, а на крыше стоит мужчина с лопатой. Никаких сигнальных лент, предупреждений, что идут работы, не было, - указывает Ольга. - Ко мне сразу подбежала женщина, сказала, что она работает в управляющей компании. Эта женщина обругала меня за то, что я хожу где не надо! Но там дорога от магазина всего одна, где еще ходить? В управляющей компании от меня сегодня жалобу не приняли, сказали звонить завтра.Помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва сообщила GOROD48, что липчанка может обратиться с заявлением не только в управляющую компанию, но также в Государственную жилищную инспекцию или районную прокуратуру.- Согласно установленных в Липецкой области правил содержания территорий многоквартирных жилых домов коммунальные организации обязаны проводить работы по чистке крыши от снега и наледи исключительно в светлое время суток, выполняя все меры предосторожности в отношении пешеходов и сотрудников, - уточнила Татьяна Ткачёва. - Нарушение правил влечет принятие мер административного реагирования. Как минимум, в адрес управляющей компании будет внесено представление об устранении нарушений в работе. Как максимум, женщина может заявить в адрес УК иск о компенсации морального вреда и материального ущерба, если ею были получены травмы.