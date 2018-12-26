«У вас как в хорошем бутике - одни мировые бренды!»

Так министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров отозвался об особой экономической зоне «Липецк».

Сегодня в ОЭЗ «Липецк» гендиректор ее управляющей компании Иван Кошелев подытожил итоги деятельности в этом году. И похвалился он цитатой, которую мы вынесли в заголовок.И это правда. Так, в 2018 году ОЭЗ ППТ «Липецк» продемонстрировала высокие темпы развития в инфраструктурном обустройстве территории и маркетинге. Иван Кошелев подчеркнул, что за этот год на липецкую и елецкую площадки было привлечено 13 новых инвесторов с общим объемом заявленных инвестиций в 24,1 млрд рублей (сопоставимы с двумя бюджетами Липецка), а два действующих резидента - ООО «ППГ Индастриз Липецк» и ООО «ЦИ «ЛИТИКС» - заявили о расширении своих проектов. Таким образом, на этих двух площадках уже арегистрированы 65 компаний-резидентов из 16 стран мира. И 24 завода, на которых работает 4100 человек персонала, уже выпускают продукцию (резиденты вложили в свои предприятия 59,6 млрд рублей - сумма равна объему годового бюджета Липецкой области. В виде налогов предприятия перечислили 11,6 млрд рублей налоговых и таможенных платежей.По итогам 2018 года ОЭЗ ППТ «Липецк» получила дипломы победителя в номинациях международного рейтинга экономических зон Global Free Zones of the Year: «За развитие инфраструктуры» и «За расширение проектов», а Счетная палата РФ включила ее в число успешно функционирующих площадок.Об успехах управляющей компании Иван Кошелев может говорить бесконечно, ведь первые четыре года своей работы из семи он ежедневно, по его признанию, обходил ее пешком.- Посмотрите, 10 часов утра, а все проезды очищены от снега. Причем без каких-либо напоминаний! - показывает в окно автобуса, на котором повезли журналистов на экскурсию, гендиректор управляющей компании.О каждом из резидентов у Ивана Кошелева есть своя история. Проезжая мимо заводов, он дает короткую характеристику предприятию.- Вот американский «Кемин» На нем гордятся тем, что их кормовые добавки применяют в своем животноводстве 90 стран, и в итоге эта корпорация кормит половину человечества. Свой завод они построили за год. А потом «съели» 40 процентов европейского рынка. Наш Тимур Воронин недавно стал в этой компании вице-президентом подразделения «Кемин-Европа» и сейчас живет в Бельгии.- Вот опять же американская «Хоневелл». К нам она зашла под флагом Сингапура. Корпорация входит в список ста ведущих компаний по версии журнала «Фортуна». Она известна своими разработками в области аэрокосмического оборудования, технологий для эксплуатации зданий и промышленных сооружений, турбокомпрессоров.- «Беттерманн». Это семейная компания, которой - более ста лет. Вот уже второй их завод в нашей зоне, который они построили на месте разорившегося российского инвестора. И сейчас «Беттерманн» просит еще 17 гектаров для своего третьего завода. Это - баварцы, бизнес-элита. Кстати, известный всем дюбель-гвоздь изобрел основатель этой фирмы. Выпускает кабеленесущие и огнезащитные системы, системы креплений и монтажа, защиты от перенапряжения и молниезащиты…И так - о каждом инвесторе.В апреле этого года состоялось открытие завода ООО «Лэм Уэстон Белая Дача». Объем инвестиций в проект составил 8,7 млрд рублей. К концу 2019 года завод, построенный всего за 15 месяцев, выйдет на полную производственную мощность, производя 200 тысяч тонн мороженого картофеля-фри в год. В сентябре открыла свое предприятие компания «Шлюмберже» (производство электроцентробежных погружных насосов для нефте- и газодобычи).Сейчас свои заводы на липецкой и елецкой площадках строят восемь резидентов.- «Дока Липецк» - это Австрия. Это первое предприятие, которое австрийцы вообще построили за пределами своей страны. Здесь будут выпускать опалубки и строительные металлические конструкции. А вот - «Липецкая кофейная компания». Один из ее учредителей - липчанин Алексей Гуськов. Компания будет из покупного сырья делать до 30 сортов кофе, причем главным технологом предприятия является итальянец. Оборудование - итальянское и немецкое. Восемь чашек кофе из десяти в мире делают из кофе, перемолотого и обжаренного на этих машинах.Говоря о резидентах зоны, Иван Кошелев попутно делится своими соображениями и наблюдениями о ведении бизнеса в России. Они крайне любопытны.- Самый серьезные санкции для российской экономики - не внешние, а внутренние. Самые большие убытки мы терпим от российских чиновников…- У китайцев инвестор - император! А у нас к ним относятся как к «челнокам»...- Нам надо учиться у капиталистов тому, как готовить кадры. Западные фирмы берут 20-летних людей, обучают за свой счет и через несколько лет получают специалиста мирового класса, который может работать в любой стране мира. Вот возьмем такого нашего резидента, как бельгийский «Бекарт». На предприятии средний возраст персонала - 28 лет! Все вложения в человека окупаются позже сторицей...- Американская «Пи Пи Джи», лидер по производству красок (каждый третий автомобиль в мире покрашен краской этой корпорации), начала строить свой завод в нашей зоне и искать параллельно будущий персонал среди студентов Воронежского и Елецкого университетов, Липецкого государственного технического университета. Американских кадровиков интересовала молодежь с горящими глазами, интересующиеся химией. Им предлагали бесплатную восьмимесячную стажировку в США, где они могли и выучить язык. В Ельце на встрече присутствовали 400 студентов. Знаете, сколько из них подняли руку, чтобы учиться в США? Ни одного! Пришлось искать кадры в Томске…Сейчас на территории липецкой площадки ОЭЗ площадью 1024 гектара свободными остались всего 70 гектаров. Но и они вскоре разойдутся как горячие пирожки среди желающих. Сейчас активная стройка ведется на территории елецкой площадки: тут занимаются инфраструктурой для будущих резидентов: сетями электроснабжения, связи, водопровода, дорогами, наружным освещением, ограждением территории. При этом работают экономно, так как шальных денег, как в 2006-2007 годах, когда строилась липецкая площадка зоны, у государства сейчас нет. Поэтому таможня со всем оборудованием в Ельце обойдется управляющей компании не в миллиард рублей, а всего в 50 миллионов, а административно-деловой центр - в 40 миллионов рублей, а не в 800, как в Липецке.Соотношение государственных средств и освоенных инвестиций резидентов в ОЭЗ «Липецк» составляет один рубль к шести рублям. И задача управляющей компании - увеличивать этот разрыв. Путем оптимизации необязательных расходов команда Ивана Кошелева сэкономила при обустройстве территории зоны 6,4 млрд рублей. В строительство объектов инфраструктуры управляющая компания вложила 600 млн рублей собственных средств.- Никто сейчас не идет просто в поле. За инвестора нужно бороться, а конкурентов - пожирать. Свои зоны типа нашей хотят сделать в Воронеже, Орле, Туле. Но мы - впереди всех. Так, если ранее та же компания «Кемин» четыре месяца оформляла документы, чтобы стать нашим резидентом, мы нашли возможности сократить этот путь до 20 дней. Наш опыт оценен врио губернатора Игорем Артамоновым и министерством промышленности и торговли. Так, мы стали пилотным проектом по применению цифрового формата в процессе получения статуса резидента новыми компаниями. Но своими конкурентными преимуществами мы ни с кем делится не собираемся, хотя считаем, что правильно будет, если опыт нашей управляющей компании используют в региональных экономических зонах. А чтобы держать марку, привлечем как нашего агента одну всемирно известную маркетинговую компанию, присутствующую на всех континентах, - заявил Иван Кошелев.Еще один итог этого года - введение в эксплуатацию построенного на липецкой площадке зоны Центра управления сетями. Специалисты ЦУСа осуществляют круглосуточный мониторинг состояния инженерных систем, дистанционное управление объектами инфраструктуры и согласование заявок на выполнение работ, производство переключений. Управляющая компания ОЭЗ ППТ «Липецк» на строительство ЦУСа инвестировала порядка 13 млн рублей. И сейчас, по словам главного инженера зоны Максима Хаустова, потери в теплосетях и электросетях резидентов зоны - менее 1% (в 25 раз меньше по теплу, чем в сфере областного ЖКХ и в 7 раз меньше по электроэнергии, чем в МРСК-Центра).Кстати, средняя зарплата по липецкой площадке зоны - 54,5 тысячи рублей. А ТОП-менеджеры резидентов, среди которых уже много липчан, получают, по словам Ивана Кошелева, те же деньги, что и их коллеги в зарубежных подразделениях компаний.