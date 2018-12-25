Общество

сегодня, 17:30

Пришло время получать подарки!

74
#автосалонпрайм #новогодниймарафон #ладаэтопрайм
Пришло время получать подарки!

На радио «Дача» стартовал «Новогодний марафон подарков от автосалона ПРАЙМ»!

У Вас есть замечательная возможность получить в подарок пригласительные на новогодние ёлки, комплексную мойку авто и памятный сувенир!

С 24 по 29 декабря 2018 года – звоните 222-082, отвечайте на вопросы ведущего в прямом эфире и получайте подарки от щедрого Деда Мороза – автосалона «Прайм».

Дадим небольшую подсказку, большинство ответов можно найти на сайте  http://www.lada-prime.ru.

Дилерский центр "­ПРАЙМ" 
г.Липецк, Лебедянско­е шоссе, вл. 2 
http://prime.lada.ru­ 
т. +7 (4742) 545-085 
Подробности акции в программах «Удачный час» на радио «Дача» и по телефону 500-777! ООО «Прайм».

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74
#автосалонпрайм #новогодниймарафон #ладаэтопрайм

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