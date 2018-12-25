сегодня, 17:30
Пришло время получать подарки!
На радио «Дача» стартовал «Новогодний марафон подарков от автосалона ПРАЙМ»!
У Вас есть замечательная возможность получить в подарок пригласительные на новогодние ёлки, комплексную мойку авто и памятный сувенир!
С 24 по 29 декабря 2018 года – звоните 222-082, отвечайте на вопросы ведущего в прямом эфире и получайте подарки от щедрого Деда Мороза – автосалона «Прайм».
Дадим небольшую подсказку, большинство ответов можно найти на сайте http://www.lada-prime.ru.
Дилерский центр "ПРАЙМ"
г.Липецк, Лебедянское шоссе, вл. 2
http://prime.lada.ru
т. +7 (4742) 545-085
Подробности акции в программах «Удачный час» на радио «Дача» и по телефону 500-777! ООО «Прайм».
"PR"