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сегодня, 09:24

Участница аварии просит сделать липецкие дороги безопаснее

8 749
#авария #ДТП #инициатива
Участница аварии просит сделать липецкие дороги безопаснее

Инициатива вынесена на интернет-голосование.

Пользователь сервиса народных предложений «Российская общественная инициатива» вынесла на голосование идею сделать безопаснее дороги в Липецкой области. Нарекания по этому вопросу у автора появились после посещения усадьбы Скорняково-Архангельское. Девушка и ее пассажирка попали в Липецкой области в ДТП.

- Мы с подругой попали в автомобильную аварию. Если видеть это своими глазами и знать все исходные данные, то факт, что мы выжили - это определенно чудо, - указывает автор. - После Задонска на дороге нет освещения. Вообще. Нет фонарей, нет отражающих отбойников, черный лес стеной, машин мало, дальний свет рассеивается и не определяет предметы – никакого даже малюсенького источника света. Подъезжая к перекрестку с Р-119 не видишь, что там перекресток, свет не добивает в кромешную темноту, вокруг ничего, ты не представляешь, что там вообще может быть перекресток, и ты даже не представляешь, что едешь на самом деле не по главной <...>Мы выжили, а многие на этой дороге – нет. Для людей стало «обычным», что там так темно, что не видно перекресток. Из-за халатности управления дорогами и транспорта Липецкой области и конкретно города Задонска создается угроза жизни.

Автор инициативы предлагает сделать освещение и светоотражающие отбойники на дороге Задонск – Теплое и перекрестке с дорогой Р-119, поставить знак "Стоп" ближе к проезжей части и не в кустах, обеспечить очевидность знаков на расстоянии не менее 100 м в любое время суток.

Предложение о безопасности липецких дорог будет находиться на стадии народного голосования до 19 декабря 2019 года. Для обсуждения идеи на региональном уровне инициативе нужно набрать 60 000 голосов.
8 749
#авария #ДТП #инициатива

Комментарии (8)

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Как гость
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Ну че вы на неё орете???

7 минут назад
Она просто не знает что фары у машины можно просто помыть
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житель

11 минут назад
Странно, что на РОИ опубликовали инициативу. Нужно было бы еще где-нибудь на американском сайте, чтобы точно липчане не нашли.
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Классик

12 минут назад
Курица ты глупая -все ездиют и ни чего а тебе темно.Понакупят права блин а потом вот из за таких куриц аварии и люди страдают
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гость

23 минуты назад
Милая Оксана, а тебе мозги купить нужно недалёкая!
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к

25 минут назад
А фары с лобовым стеклом протирать пробовали
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Милая Оксана

46 минут назад
Права купила а ездить не купила
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Александр

48 минут назад
там летом ночью на ощупь едешь, а зимой и подавно. поддерживаю инициативу
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гостья

54 минуты назад
странно, все едут норм, а здесь проблема...может просто водить нормально научиться
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