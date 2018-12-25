Общество
сегодня, 09:24
Участница аварии просит сделать липецкие дороги безопаснее
8 749
Инициатива вынесена на интернет-голосование.
Пользователь сервиса народных предложений «Российская общественная инициатива» вынесла на голосование идею сделать безопаснее дороги в Липецкой области. Нарекания по этому вопросу у автора появились после посещения усадьбы Скорняково-Архангельское. Девушка и ее пассажирка попали в Липецкой области в ДТП.
- Мы с подругой попали в автомобильную аварию. Если видеть это своими глазами и знать все исходные данные, то факт, что мы выжили - это определенно чудо, - указывает автор. - После Задонска на дороге нет освещения. Вообще. Нет фонарей, нет отражающих отбойников, черный лес стеной, машин мало, дальний свет рассеивается и не определяет предметы – никакого даже малюсенького источника света. Подъезжая к перекрестку с Р-119 не видишь, что там перекресток, свет не добивает в кромешную темноту, вокруг ничего, ты не представляешь, что там вообще может быть перекресток, и ты даже не представляешь, что едешь на самом деле не по главной <...>Мы выжили, а многие на этой дороге – нет. Для людей стало «обычным», что там так темно, что не видно перекресток. Из-за халатности управления дорогами и транспорта Липецкой области и конкретно города Задонска создается угроза жизни.
Автор инициативы предлагает сделать освещение и светоотражающие отбойники на дороге Задонск – Теплое и перекрестке с дорогой Р-119, поставить знак "Стоп" ближе к проезжей части и не в кустах, обеспечить очевидность знаков на расстоянии не менее 100 м в любое время суток.
Предложение о безопасности липецких дорог будет находиться на стадии народного голосования до 19 декабря 2019 года. Для обсуждения идеи на региональном уровне инициативе нужно набрать 60 000 голосов.
- Мы с подругой попали в автомобильную аварию. Если видеть это своими глазами и знать все исходные данные, то факт, что мы выжили - это определенно чудо, - указывает автор. - После Задонска на дороге нет освещения. Вообще. Нет фонарей, нет отражающих отбойников, черный лес стеной, машин мало, дальний свет рассеивается и не определяет предметы – никакого даже малюсенького источника света. Подъезжая к перекрестку с Р-119 не видишь, что там перекресток, свет не добивает в кромешную темноту, вокруг ничего, ты не представляешь, что там вообще может быть перекресток, и ты даже не представляешь, что едешь на самом деле не по главной <...>Мы выжили, а многие на этой дороге – нет. Для людей стало «обычным», что там так темно, что не видно перекресток. Из-за халатности управления дорогами и транспорта Липецкой области и конкретно города Задонска создается угроза жизни.
Автор инициативы предлагает сделать освещение и светоотражающие отбойники на дороге Задонск – Теплое и перекрестке с дорогой Р-119, поставить знак "Стоп" ближе к проезжей части и не в кустах, обеспечить очевидность знаков на расстоянии не менее 100 м в любое время суток.
Предложение о безопасности липецких дорог будет находиться на стадии народного голосования до 19 декабря 2019 года. Для обсуждения идеи на региональном уровне инициативе нужно набрать 60 000 голосов.
8 749
Ну че вы на неё орете???
житель
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Милая Оксана
Александр
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