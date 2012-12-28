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сегодня, 12:22

В Липецке сбили женщину, а в Тербунском районе столкнулись «Хендай» и большегруз

За сутки на дорогах региона пострадали два человека.

Утром 27 июня в Липецке на проспекте Победы 51-летний водитель «ГАЗа» сбил 62-летнюю женщину. Ее, как сообщает областная автоинспекция, госпитализировали.
Еще одно ДТП произошло вчера в Тербунском районе на дороге Хлевное – Тербуны: столкнулись большегруз под управлением 28-летнего водителя и автомобиль «Хендай» с 42-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель легковушки, его доставили в больницу. 

«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3870 нарушения правил дорожного движения.

К ответственности привлечены восемь пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности оштрафованы 383 водителя.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3549 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает областная автоинспекция.

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