«Чаплыгинский водоканал» заплатит полтора миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду
Происшествия
873
сегодня, 12:22
В Липецке сбили женщину, а в Тербунском районе столкнулись «Хендай» и большегруз
За сутки на дорогах региона пострадали два человека.
Еще одно ДТП произошло вчера в Тербунском районе на дороге Хлевное – Тербуны: столкнулись большегруз под управлением 28-летнего водителя и автомобиль «Хендай» с 42-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель легковушки, его доставили в больницу.
«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3870 нарушения правил дорожного движения.
К ответственности привлечены восемь пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности оштрафованы 383 водителя.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3549 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает областная автоинспекция.
0
1
5
0
1
Комментарии