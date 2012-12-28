В Липецке сбили женщину, а в Тербунском районе столкнулись «Хендай» и большегруз

За сутки на дорогах региона пострадали два человека.



Утром 27 июня в Липецке на проспекте Победы 51-летний водитель «ГАЗа» сбил 62-летнюю женщину. Ее, как сообщает областная автоинспекция, госпитализировали.Еще одно ДТП произошло вчера в Тербунском районе на дороге Хлевное – Тербуны: столкнулись большегруз под управлением 28-летнего водителя и автомобиль «Хендай» с 42-летним мужчиной за рулем. В аварии получил травмы водитель легковушки, его доставили в больницу.«За сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 3870 нарушения правил дорожного движения.К ответственности привлечены восемь пьяных водителей, за неиспользование ремней безопасности оштрафованы 383 водителя.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3549 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает областная автоинспекция.