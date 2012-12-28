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29 минут назад
3

«Царь-яму» на внутриквартальном проезде на улице Водопьянова закатали асфальтом

А вот к ужасным колдобинам на площади Победы городская администрация не может подступиться вот уже несколько лет.

Наконец-то! Вчера на внутриквартальном проезде у дома по Водопьянова, 13 подрядчик управления главного смотрителя, ООО «СК Липецк», заделал огромную яму.



так было...  

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... так стало

Строительная компания Юрия Сомова хорошо знакома мэрии. Этот подрядчик исправляет косяки другого, ООО «СМУ-5» Артака Мурадяна. Его компания в прошлом году выиграло торги на латание дворов и внутриквартальных проездов, сбив цену с 27,6 миллиона рублей до 15,3 миллиона, но контракт не исполнила. Мэрия разорвала с подрядчиком контракт в одностороннем порядке, а УФАС по Липецкой области по представлению городской администрации внес нарушителя в реестр недобросовестных поставщиков.

В техническом задании к этой закупке конечным сроком выполнения работ значилось 31 июля 2024 года. Однако разборки мэрии с недобросовестным подрядчиком продолжались до глубокой осени и в итоге в ноябре (!) городская администрация объявила новые торги на ремонт ям во дворах.

Мы выходим заново на торги и делаем этот контракт переходящим, с завершением в следующем году. Зимой, если будут обращения жителей по какому-то адресу, где совсем беда, где такая яма, что полколеса машины проваливается, ремонт выполнят литой асфальтобетонной смесью. Но мы планируем основной объем работ завершить при наступлении положительных температур. Да, немного с отсрочкой, с казусом недобросовестного подрядчика, но мы эти работы планируем не останавливать и выполнить, — сказал тогда депутатам вице-мэр Николай Дергунов, отвечая на вопрос о сорванной программе ремонтов дворов предыдущим победителем торгов.

Субсидию в размере 27 610 000 рублей, которую правительство области выделило мэрии летом прошлого года, взялось освоить ООО «СК Липецк». В списке работ — удаление фрезой изношенных слоев дорожного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов, выравнивание дождеприемных решеток и люков колодцев инженерных сетей, отсыпка основания ремонтируемой поверхности известняковым щебнем, демонтаж разрушенных бордюров с заменой на новые, укладка нового асфальта. В техзадании сказано, что объем, вид работ и сроки их выполнения устанавливаются индивидуально на основании решения комиссии мэрии, оформленного соответствующим актом.

— По состоянию на сегодня подрядчик отремонтировал 5 152 квадратных метров проездов во дворах на общую сумму в 8,2 миллиона рублей, что составляет 30% от общей суммы контракта, — прокомментировали ход работ в УГС мэрии.

Удивительное дело — в этот контракт не вошел совершенно убитый проезд в проклятом дворе у домов №1 на улице Гоголя, №2 на проспекте Победы и №3а на площади Победы, где ямы на дорогах их жители закладывают тротуарной плиткой, обломками асфальта и кирпичами. И нам так и не удалось узнать в мэрии, почему. Поэтому, как видно на этом ролике, рытвины в этом дворе водители объезжают по пешеходным дорожкам.



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под этой вечной лужей есть решетка дождепримника ливневой канализации 

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ремонт дорог
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Комментарии (3)

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?
2 минуты назад
На 24 м-не таких царь-ям огромное количество.
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Дачник
10 минут назад
Сделайте дорогу от грязинской трассы до сада Металлург 3. Это позор какой-то, неужели, чтобы сделать три км. дороги, надо ждать указания от Президента. Ведь непоздоровится кому-то потом.
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zzloyzz
20 минут назад
Это был "лежачий полицейский" в обратную сторону.
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