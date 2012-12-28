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Общество
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29 минут назад
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«Царь-яму» на внутриквартальном проезде на улице Водопьянова закатали асфальтом
А вот к ужасным колдобинам на площади Победы городская администрация не может подступиться вот уже несколько лет.
так было...
... так стало
Строительная компания Юрия Сомова хорошо знакома мэрии. Этот подрядчик исправляет косяки другого, ООО «СМУ-5» Артака Мурадяна. Его компания в прошлом году выиграло торги на латание дворов и внутриквартальных проездов, сбив цену с 27,6 миллиона рублей до 15,3 миллиона, но контракт не исполнила. Мэрия разорвала с подрядчиком контракт в одностороннем порядке, а УФАС по Липецкой области по представлению городской администрации внес нарушителя в реестр недобросовестных поставщиков.
В техническом задании к этой закупке конечным сроком выполнения работ значилось 31 июля 2024 года. Однако разборки мэрии с недобросовестным подрядчиком продолжались до глубокой осени и в итоге в ноябре (!) городская администрация объявила новые торги на ремонт ям во дворах.
— Мы выходим заново на торги и делаем этот контракт переходящим, с завершением в следующем году. Зимой, если будут обращения жителей по какому-то адресу, где совсем беда, где такая яма, что полколеса машины проваливается, ремонт выполнят литой асфальтобетонной смесью. Но мы планируем основной объем работ завершить при наступлении положительных температур. Да, немного с отсрочкой, с казусом недобросовестного подрядчика, но мы эти работы планируем не останавливать и выполнить, — сказал тогда депутатам вице-мэр Николай Дергунов, отвечая на вопрос о сорванной программе ремонтов дворов предыдущим победителем торгов.
Субсидию в размере 27 610 000 рублей, которую правительство области выделило мэрии летом прошлого года, взялось освоить ООО «СК Липецк». В списке работ — удаление фрезой изношенных слоев дорожного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов, выравнивание дождеприемных решеток и люков колодцев инженерных сетей, отсыпка основания ремонтируемой поверхности известняковым щебнем, демонтаж разрушенных бордюров с заменой на новые, укладка нового асфальта. В техзадании сказано, что объем, вид работ и сроки их выполнения устанавливаются индивидуально на основании решения комиссии мэрии, оформленного соответствующим актом.
— По состоянию на сегодня подрядчик отремонтировал 5 152 квадратных метров проездов во дворах на общую сумму в 8,2 миллиона рублей, что составляет 30% от общей суммы контракта, — прокомментировали ход работ в УГС мэрии.
Удивительное дело — в этот контракт не вошел совершенно убитый проезд в проклятом дворе у домов №1 на улице Гоголя, №2 на проспекте Победы и №3а на площади Победы, где ямы на дорогах их жители закладывают тротуарной плиткой, обломками асфальта и кирпичами. И нам так и не удалось узнать в мэрии, почему. Поэтому, как видно на этом ролике, рытвины в этом дворе водители объезжают по пешеходным дорожкам.
под этой вечной лужей есть решетка дождепримника ливневой канализации
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