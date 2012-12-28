Жара возвращается: в Липецкой области сухо и до +28

28 и 29 июня атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадков не ожидается. 30 июня регион окажется под воздействием фронтов циклона с запада, местами пройдут небольшие кратковременные дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят: 28 июня - 18-19 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 29 и 30 июня — 21-22 градуса тепла, что на 2-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 июня в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +10 до +15 градусов, днем — от +23 до +28 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +10 до +12 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.День 28 июня стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +37. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1992 году — 5 градусов тепла.