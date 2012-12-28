Прокурор просит для обвиняемого в разбое и убийстве 18 лет, а защита — его оправдания

В Елецком городском суде огласят приговор таксисту по делу о разбойном нападении на супружескую пару, убийстве женщины и попытке убийства мужчины.

1 июля судья Елецкого городского суда Татьяна Клокова огласит приговор по уголовному делу, которое с 2005 года пылилось в прокурорских архивах, но было раскрыто благодаря современным технологиям только в этом году.На скамье подсудимых — 46-летний Владимир Вобликов, работник базы отдыха «Казаки». Его обвиняют в разбойном нападении на семейную пару, попытке убийства мужчины и убийстве его жены. Представитель прокуратуры заявляет о доказанности его вины Вобликова по всем пунктам обвинения, а сторона защиты — о полной невиновности. В итоге в прениях гособвинитель запросил для подсудимого 18 лет лишения свободы, а адвокат таксиста — полностью оправдать его подзащитного.По версии гособвинения, подрабатывающий частным извозом Вобликов узнал, что в частном доме на улице Городской Ельца живет состоятельная семья. Таксист решил ее ограбить. Вечером 25 апреля 2005 года он зашел в дом через открытые двери — хозяева закрывались только на ночь, оставляя свободным доступ своей кошке. Первым под нож попал глава семьи — грабитель напал на него со спины. Потом на крики мужа и шум борьбы выбежала его жена. Ее грабитель также исполосовал клинком. Когда он услышал еще один голос, то сбежал с места преступления.Злоумышленника спугнул взрослый сын хозяев дома, который зашел к родителям в тот вечер. Он вызвал милицию и врачей. Однако медикам удалось спасти только главу семьи — его жена умерла от кровопотери.Ни выживший мужчина, ни его сын не видели лица нападавшего. В распоряжении сотрудников уголовного розыска тогда ещё горотдела милиции и городской прокуратуры остался лишь кровавый след на цементной дорожке во дворе дома (преступник мог поранится ножом во время борьбы со своими жертвами) и всего лишь один отпечаток пальца на дверях. Все эти улики были тщательно упакованы и сданы в архив — на тот момент у сотрудников правоохранительных органов не было возможности провести генетическую экспертизу, чтобы определить человека, которому принадлежала кровь, а отпечаток пальца не бился по базе данных.В этом году в СУ СК РФ по Липецкой области решили вернуться к расследованию нераскрытого преступления. Молекулярно-генетическая экспертиза смогла выделить генотип предполагаемого преступника из соскобов бурых пятен, изъятых с цементной дорожки. В Следкоме решили, что это — кровь жителя Ельца Владимира Вобликова. Задержанный, а позже арестованный по предъявленным ему обвинениям работник базы отдыха заявил о своей полной непричастности к преступлению. Кстати, он оказался не судимым человеком, не совершавшим и административных правонарушений.Теперь слово — за судом.