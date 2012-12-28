Сегодня в Липецке: ужин на траве, бесплатная помощь юриста и сколько ненужного мы сделали за неделю

Проставляем вам портрет заключительного рабочего дня недели.

В Липецке не то, чтобы жара, но уже летняя температура – 25-27 градусов и при этом день пройдёт преимущественно без осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Айвазовского, 7; Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8; Инженерной, 3; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а; Спиртзаводской, 1, 3, 4, 5, 7, 9а, 10, 11, 12; Ферросплавной, 21, 21а; Шкатова, 16, 18, 20, 22, 24; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; на площади Мира, 1, 1а, 1б, 1в: 1г; на проспекте Победы, 22, 22а.















В связи с ремонтными работами с 9:00 до 17:00 обесточат улицу Московскую.









Пятница – всегда особое испытание для липецких водителей и дорог. Посмотрим, и как увеличатся заторы на улице Студёновской, где из-за ремонта моста через ручей Студенец образовалось «узкое горлышко». Сегодня пробки будут максимальными за всю неделю, а следить за ними можно с помощью «Яндекс-карт» или аналогичных приложений.







Праздник в России не праздник, если его отмечают меньше 3-х дней. Сегодня второй день торжество по случаю Дня молодёжи, хотя сам знаменательный день только завтра.









Фото vk.com/dk_rud



Найти работу сегодня можно будет, просто зайдя в парк Победы. С 10:00 до 16:00 здесь будет работать всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».









А решить правовые вопросы тех, у кого не хватает денег на адвоката, можно сегодня в Липецкой областной универсальной научной библиотеке. В 10:00 начнётся День оказания бесплатной юридической помощи. В течение 4-х часов правоведы Липецкой области будут безвозмездно консультировать липчан.









А у липецких подростков есть возможность бесплатно подучить английский. Клуб разговорного языка «Piccadilly» в 14:00 приглашает желающих в Центр Молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). Это то самое место, где учат языку не хуже, чем репетиторы, но при этом не берут денег.









В ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) артисты Государственного академического музыкального театра республики Крым в 19:00 вновь покажут спектакль «Юнона» и «Авось» (12+).









Кинофестиваль





Вечерние гулянья пройдут в 18:00 в парке «Победы», где в 18:00 артисты ДК «Сокол» и ОП «Студёновский» представят концертную программу «В стиле ретро» (6+).









Сегодня последний рабочий день недели и можно оглянуться немного назад. 6 из 10 опрошенных SuperJob липчан признались, что время от времени приходится выполнять обязанности, которые лишены для них смысла.







Социологи подсчитали ответы и пришли к выводу, что усилия в никуда занимают 28% рабочего времени. По средним оценкам, у более молодых респондентов бесполезная работа отнимает треть рабочего дня, у тех, кто старше 45 лет, — четверть времени.









Для 41% липчан работа всегда имеет смысл, причем женщины заявляют об этом чаще мужчин. Больше всего тех, кто считает свою работу полезной и осмысленной, — среди главных бухгалтеров (55%), операторов кол-центров (52%) и продавцов (50%).







С комфортом расстанутся также жители частного сектора на улицах Ферросплавной и Черняховского.А в промежутке с 08:00 до 18:00 из-за необходимости установки приборов учёта на срок до 3-х часов отключат электроэнергию на улицах Бабушкина, Волгоградской, Дачной, Декабристов, Донской, Ильича, Катукова, Л.Кривенкова, Профсоюзной, Стаханова, Студенческой, Тургенева, проспектах 60-летия СССР и Победы, бульварах Есенина и Шубина.В 18:00 праздничная программа пройдёт возле ДК «Рудничного» (ул. Одоевского, 10). Выступят творческие коллективы Дома культуры, ещё - пройдет пикник в зеленой зоне, где можно захватить с собой покрывало и устроить ужин на траве для всей семьиПредприятия, испытывающие дефицит в кадрах, поборются за работников. В ход пойдут и социальные пакеты, и предложения по зарплате.Это одна из наиболее известных рок-опер композитора А. Рыбникова на стихи А. Вознесенского. В названии спектакля использованы имена двух парусников — «Юнона» и «Авось», на которых совершала своё плавание экспедиция видного государственного деятеля России Николая Резанова. Под Андреевским флагом корабли отплывают к берегам Америки.На фестивале детский фильмов «Радуга» в ОЦКНТ (ул. Космонавтов, 54а) в 10:00 на экране вновь современный отечественный хит «Летучий корабль». Россия, 2024. Семейный фэентези. Режиссёр Илья Учитель (6+).Кино по знаменитому советскому мультику. Изменения в сценарии – косметические. Так, Царь собирается выдать дочь Забаву не за военачальника Полкана, а за его сына Поля, а возлюбленный принцессы Иван – не трубочист, а матрос. Рейтинг на Кинопоиске – 5,3.Александр Метёлкин, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Лоенид Ярмольник, Фёдор Добронравов.В 18:00 в Быхановом саду и в Нижнем парке раздадутся песни под открытым небом в рамках проекта «Уличный артист»