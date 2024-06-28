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сегодня, 11:46
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Площадку для выгула собак перегородило упавшее дерево

Дерево упало ещё 21 июня.

Липчане пожаловались на то, что ещё неделю назад — в пятницу 21 июня на площадке для выгула собак рядом со «Звёздным» сломалась берёза: упавшим деревом перегородило площадку. Редакция GOROD48 переадресовала это обращение в мэрию. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, работы по опиловке поваленного ветром дерева будут выполнены до 1 июля.

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Напомним, площадка для выгула собак у «Звёздного» появилась в 2022 году в рамках благоустройства сквера между площадью у спорткомплекса «Звёздный» и домом №13б по улице Терешковой по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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деревья
благоустройство
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Комментарии (2)

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Сергей
6 минут назад
Ещë И уже...... А воз и ныне там.
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Лип
48 минут назад
Вообще все равно
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