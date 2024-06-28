«Чаплыгинский водоканал» заплатит полтора миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду
Общество
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сегодня, 11:46
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Площадку для выгула собак перегородило упавшее дерево
Дерево упало ещё 21 июня.
Напомним, площадка для выгула собак у «Звёздного» появилась в 2022 году в рамках благоустройства сквера между площадью у спорткомплекса «Звёздный» и домом №13б по улице Терешковой по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
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