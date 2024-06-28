Площадку для выгула собак перегородило упавшее дерево

Дерево упало ещё 21 июня.

Липчане пожаловались на то, что ещё неделю назад — в пятницу 21 июня на площадке для выгула собак рядом со «Звёздным» сломалась берёза: упавшим деревом перегородило площадку. Редакция GOROD48 переадресовала это обращение в мэрию. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, работы по опиловке поваленного ветром дерева будут выполнены до 1 июля.Напомним, площадка для выгула собак у «Звёздного» появилась в 2022 году в рамках благоустройства сквера между площадью у спорткомплекса «Звёздный» и домом №13б по улице Терешковой по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».