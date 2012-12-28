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2009
сегодня, 15:22
8

13-летняя девочка угодила топором в глаз сверстника: мальчик ослеп

С родителей девочки взыскали компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей, ежемесячное возмещение тяжкого вреда здоровью в 5,6 тысячи рублей, расходы на лечение в 62,3 тысячи рублей.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу матери травмированного топором 13-летнего мальчика — ребёнок ослеп на один глаз после удара от сверстницы.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре 2022 года 13-летний мальчик гулял с четырьмя девочками: двумя своими сестрами и двумя знакомыми девочками, одна из которых захватила с собой топор.

Дети собирались разжечь костер, и одна из девочек, пытаясь нарубить дров, угодила топором в глаз своему приятелю. В результате мальчик ослеп на левый глаз.

Лебедянский районный суд Липецкой области удовлетворил иск матери травмированного мальчика частично, взыскав с родителей девочки компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей, ежемесячное возмещение тяжкого вреда здоровью в 5,6 тысячи рублей, расходы на лечение в размере 35,3 тысячи рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда дополнительно взыскала к этой сумме ещё 26,7 тысячи рублей расходов на лечение.
дети
травма
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Комментарии (8)

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Сначала новые
городские легенды
сегодня, 17:14
стивен кинг курит нервно в сторонке
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А может он сам виноват
сегодня, 16:54
А почему этот мальчик допустил, что бы дрова на костёр рубила девочка?
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Ёж
сегодня, 16:44
У нас 10 летние девочки гонялись за одноклассником потом когда он убежал в квартиру разожгли костёр под дверью и чуть не спалили квартиру . Это результат лояльного воспитания . Только пороть ремнём и не вмешательства государства в семью спасёт положение .
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Любопытный
сегодня, 16:56
Они что, пытались его догнать, что бы развести под ним костёр?
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Гостья
сегодня, 16:37
Очень жалко мальчика. Дети есть дети, за ними не всегда уследишь, это понятно. Но уделять детям больше внимания нужно и рассказывать, что можно делать, а что нельзя. Всем добра.
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Лиза
сегодня, 16:35
От таких "девочек", ходящих с топорами, надо держаться подальше. К сожалению, подростками никто не занимается, свободного времени у них много, вот и происходят такие трагедии.
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Эксперт
сегодня, 16:34
История и сюжет как в страшном Фильме Ужасов.
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на траве дрова
сегодня, 15:48
рубить дрова - мужское дело, не давайте девушкам топоров.
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