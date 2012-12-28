13-летняя девочка угодила топором в глаз сверстника: мальчик ослеп

С родителей девочки взыскали компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей, ежемесячное возмещение тяжкого вреда здоровью в 5,6 тысячи рублей, расходы на лечение в 62,3 тысячи рублей.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу матери травмированного топором 13-летнего мальчика — ребёнок ослеп на один глаз после удара от сверстницы.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в декабре 2022 года 13-летний мальчик гулял с четырьмя девочками: двумя своими сестрами и двумя знакомыми девочками, одна из которых захватила с собой топор.Дети собирались разжечь костер, и одна из девочек, пытаясь нарубить дров, угодила топором в глаз своему приятелю. В результате мальчик ослеп на левый глаз.Лебедянский районный суд Липецкой области удовлетворил иск матери травмированного мальчика частично, взыскав с родителей девочки компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей, ежемесячное возмещение тяжкого вреда здоровью в 5,6 тысячи рублей, расходы на лечение в размере 35,3 тысячи рублей. Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда дополнительно взыскала к этой сумме ещё 26,7 тысячи рублей расходов на лечение.