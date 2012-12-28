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Липецкая вечЁрка: новый мэр, стрельба на заправке и протекший дом
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: новый мэр, стрельба на заправке и протекший дом

Сегодня, 27 июня, депутаты горсовета выбрали нового мэра, GOROD48 выяснил, из-за чего произошел конфликт со стрельбой на заправке, и в девятиэтажке промок целый подъезд.

Главным событием дня стали выборы депутатами Липецкого городского Совета нового мэра. Интриги не было. Роман Ченцов избавился от приставки и. о. — депутаты проголосовали за него единогласно. Фототчет здесь. Привнес перчинку в мероприятие (если не перетянул все одеяло на себя) экс-мэр Михаил Гулевский.

Новый мэр принес присягу на Уставе города и принял нагрудный знак мэра. Спикер городского парламента Евгения Фрай аккуратно надела цепь на Романа Ченцова.


С этой цепью в 2015 году вышел казус. Тогдашний председатель горсовета Игорь Тиньков надел ее на Сергея Иванова наизнанку, снял и снова надел. Вряд ли это было сделано намерено. Однако Сергей Иванов свою пятилетку не отработал. Видимо, что-то предвидя, ритуальную цепь в День города Иванов надевать отказывался.

Как пять лет назад проходило вступление в должность Евгении Уваркиной можно посмотреть здесь.

В общей сложности новости о процедуре выборов и принятии присяги набрали более сотни комментариев. Липчане теперь лишены возможности выбирать мэра, поэтому решили высказаться на GOROD48.

«Ченцову, конечно, удачи, а так, конечно, позор, мэра должны выбирать горожане», — считает Петр Ильич.

«Если не начнет с разгона ныне сидящих, значит все как шло так и поедет», — уверена Главная по городу.

«Ну и ладно. Если дожмёт коммунальщиков, ему от меня будет уважуха. Когда у тебя изо дня в день нет воды, милые скверики не утешают от слова совсем», — дал аванс Кузя.

«Роману Ченцову искренне желаю удачи! Очень надеюсь, что, после предыдущего мэра город ещё можно спасти», — написала МАЛИНА ШИП.

«Мужчина в 44 года в самом расцвете сил, и физических и духовных. Есть жизненный опыт. Удачи в работе!» — пожелал Михалыч.

Помимо мэра депутаты горсовета сегодня выбрали Почетных граждан. Ими стали экс-управделами горсовета Виктор Иванов, председатель первичной организации ветеранов «НЛМК» Борис Косолапов и гендиректор ОАО Трест «Липецкстрой» Валерий Сешенов.

GOROD48 выяснил из-за чего 17 июня началась стрельба на усманской заправке. Оказалось, что дело в  конфликте двух молодежных групп.


Сначала повздорили два молодых усманца. За одного из них вступились друзья. Возмущенный отец второго отыскал обидчиков сына и пальнул одному из них в колено. 

В отношении 69-летнего стрелка возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия», а раненый лечится в усманской ЦРБ.

Накануне из-за сильного ливня насквозь протек пятый подъезд дома № 3 по улице Плеханова. Потоп начался из повреждения трубы ливневой канализации и дождевая вода попала не на улицу, а в здание. Квартиры залило на разных этажах.

Сегодня ближе к вечеру жильцы дома сообщили, что сотрудники управляющей компании «Привокзальная» починили трубу.

Лето одумалось и завтра снова будет жарко. По прогнозам синоптиков, в Липецке от +25 до +27 градусов.

И обратите внимание, 29 июня не будут продавать спиртное в магазинах из-за празднования Дня молодежи.
вечЁрка
мэр
стрельба
потоп
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Комментарии (1)

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Сергей
28 минут назад
А бонус от его избрания, нам 10% прибавки к коммунальным платежам, хоть раз уменьшили а не повышали.
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