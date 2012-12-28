64-летний житель Данкова перевёл мошенникам 9 миллионов 346 тысяч рублей

Деньги мужчина оправлял через банкоматы в трёх городах: Данкове, Липецке и Лебедяни.

64-летний житель Данкова почти за три недели — с 11 июня перевёл мошенникам 9 миллионов 346 тысяч рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, телефонные мошенники общались со своей жертвой под разными предлогами — под видом банковских работников, сотрудников полиции и ФСБ. Мужчину убедили перевести средства на безопасные счета и оказать содействие в поимке преступников. В результате данковчанин оправлял деньги через банкоматы в трёх городах: Данкове, Липецке и Лебедяни.Ещё одну жертву мошенников обманули на 48 тысяч рублей под предолгом заработка на бирже. 50-летняя женщина по просьбе в мессенджере со взломанной страницы одолжила 53 тысячи рублей — деньги ушли мошенникам. 38-летняя женщина точно также одолжила 16 тысяч рублей. Ещё одного пострадавшего обманули на 10 тысяч рублей под предолгом трудоустройства.Участились мошенничества при продаже товаров на сайтах объявлений и через мессенджеры. Один человек заплатил 17 тысяч рублей за кофемашину, другой — 31 тысячу за автомобильную резину, третий — 24 тысячи за ортопедический аппарат для голеностопного сустава. Товары никто не получил.