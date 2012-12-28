Происшествия
1504
сегодня, 14:23
11
64-летний житель Данкова перевёл мошенникам 9 миллионов 346 тысяч рублей
Деньги мужчина оправлял через банкоматы в трёх городах: Данкове, Липецке и Лебедяни.
Ещё одну жертву мошенников обманули на 48 тысяч рублей под предолгом заработка на бирже. 50-летняя женщина по просьбе в мессенджере со взломанной страницы одолжила 53 тысячи рублей — деньги ушли мошенникам. 38-летняя женщина точно также одолжила 16 тысяч рублей. Ещё одного пострадавшего обманули на 10 тысяч рублей под предолгом трудоустройства.
Участились мошенничества при продаже товаров на сайтах объявлений и через мессенджеры. Один человек заплатил 17 тысяч рублей за кофемашину, другой — 31 тысячу за автомобильную резину, третий — 24 тысячи за ортопедический аппарат для голеностопного сустава. Товары никто не получил.
0
2
4
1
6
Комментарии (11)