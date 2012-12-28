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сегодня, 14:23
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64-летний житель Данкова перевёл мошенникам 9 миллионов 346 тысяч рублей

Деньги мужчина оправлял через банкоматы в трёх городах: Данкове, Липецке и Лебедяни.

64-летний житель Данкова почти за три недели — с 11 июня перевёл мошенникам 9 миллионов 346 тысяч рублей. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, телефонные мошенники общались со своей жертвой под разными предлогами — под видом банковских работников, сотрудников полиции и ФСБ. Мужчину убедили перевести средства на безопасные счета и оказать содействие в поимке преступников. В результате данковчанин оправлял деньги через банкоматы в трёх городах: Данкове, Липецке и Лебедяни.

Ещё одну жертву мошенников обманули на 48 тысяч рублей под предолгом заработка на бирже. 50-летняя женщина по просьбе в мессенджере со взломанной страницы одолжила 53 тысячи рублей — деньги ушли мошенникам. 38-летняя женщина точно также одолжила 16 тысяч рублей. Ещё одного пострадавшего обманули на 10 тысяч рублей под предолгом трудоустройства.

Участились мошенничества при продаже товаров на сайтах объявлений и через мессенджеры. Один человек заплатил 17 тысяч рублей за кофемашину, другой — 31 тысячу за автомобильную резину, третий — 24 тысячи за ортопедический аппарат для голеностопного сустава. Товары никто не получил. 
мошенничество
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Комментарии (11)

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Позитив
сегодня, 16:42
И почему он, раньше мошенников, мне не попался?! Какой богатый кавалер! Правда, мозгами обделен.
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Да уж...
37 минут назад
Из опыта - такие "кавалеры" в реальной жизни очень жадные. Цветочек занюханный не подарят.
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Mikl
сегодня, 16:40
Будьте внимательны при работе с приставами, они делают подложные документы исполнительного листа, затем изготавливают постановление в котором указывают персональные данные якобы должника и отправляют в банк без самого исполнительного листа. Банк на основании постановления по подложным документам перечисляет деньги.
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Данков
сегодня, 15:57
Город миллионеров.
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Колян
сегодня, 15:35
А преступников поймали или ещё нужно деньги переводить?
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Толян
сегодня, 15:56
Их почти поймали. Надо только ещё один контрольный платёж сделать.
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zzloyzz
сегодня, 14:41
"Оказывал содействие в поимке преступников". Улыбнуло.
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Крылов
сегодня, 14:41
Девять миллионов! Откуда такие деньги?... Поневоле вспомнилась "Калина красная"... "Мне деньги ляжку жмут" (с) Вряд ли обратно вернутся... Мужика, по хорошему, жалко. Лучше бы квартиру купил, ремонт сделал, куда-нибудь съездил отдохнуть с молодой красоткой, на какие-нибудь Таити. Или внукам - правнукам помог.
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Я
сегодня, 15:40
Вообще не жалко.
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кит
сегодня, 14:40
Джон Неуловимый потому что его никто не ловит,так и с этими мошенниками!
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zzloyzz
сегодня, 14:37
"Оказывал содействие в поимке преступников". Улыбнуло.
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