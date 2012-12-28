На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

28 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города – подачу холодной воды временно ограничат потребителям 11 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, № 7 по улице Айвазовского, №№ 22, 22а по проспекту Победы, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 9а, 10, 11, 12 по улице Спиртозаводской, №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г на площади Мира, № 3 по улице Инженерной, №№ 21, 21а по улице Ферросплавной, №№ 16, 18, 20, 22, 24 по улице Шкатова, частный сектор улиц Ферросплавной, Черняховского.Воду подвезут к дому № 8 по улице Доватора и по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.28 июня плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 перебои со светом (не более трех часов для отдельного домовладения) ожидаются на улицах Бабушкина, Волгоградской, Дачной, Декабристов, Донской, Ильича, Профсоюзной, Студенческой, Тургенева, Стаханова, Катукова, Кривенкова, на бульварах Шубина, Есенина, по проспектам 60 лет СССР, Победы. Причиной перебоев станут работы по монтажу приборов учета электроэнергии.С 09:00 до 17:00 из-за плановых ремонтных работ на сетях обесточат улицу Московскую.