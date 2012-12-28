Сегодня в Липецке: ужин на траве, бесплатная помощь юриста и сколько ненужного мы сделали за неделю
Автосервис открыли на бумаге: заключившего соцконтракт и получившего 350 000 рублей ельчанина осудили за мошенничество
«Чаплыгинский водоканал» заплатит полтора миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду
Общество
31
26 минут назад
«Чаплыгинский водоканал» заплатит полтора миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду
Это плата за выбросы загрязняющих веществ в воздух, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в суд с иском к водоканалу обратилось Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В иске было указано, что «Чаплыгинским водоканалом» представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год в Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Росприроднадзора. Но по результатам проверки правильности исчисления платы и заполнения декларации было выявлено занижение размера исчисленной и внесенной фактической платы: были некорректно произведены расчеты платы за выбросы загрязняющих веществ в воздух, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления.
Водоканалу было направлено требование о довнесении платы, но добровольно предприятие этого не сделало, и поэтому Управление Росприроднадзора обратилось в суд, который принял решение о взыскании с ответчика 1 452 086 рублей. Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.
0
0
0
0
0
Комментарии