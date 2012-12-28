«Чаплыгинский водоканал» заплатит полтора миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду

Это плата за выбросы загрязняющих веществ в воздух, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления.

Арбитражный суд вынес решение о взыскании с МУП «Чаплыгинский водоканал» почти 1,5 миллиона рублей задолженности по платежам за негативное воздействие на окружающую среду.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в суд с иском к водоканалу обратилось Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. В иске было указано, что «Чаплыгинским водоканалом» представлена декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2021 год в Центрально-Черноземное межрегиональное Управление Росприроднадзора. Но по результатам проверки правильности исчисления платы и заполнения декларации было выявлено занижение размера исчисленной и внесенной фактической платы: были некорректно произведены расчеты платы за выбросы загрязняющих веществ в воздух, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления.Водоканалу было направлено требование о довнесении платы, но добровольно предприятие этого не сделало, и поэтому Управление Росприроднадзора обратилось в суд, который принял решение о взыскании с ответчика 1 452 086 рублей. Решение ещё не вступило в силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.