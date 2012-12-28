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Политика
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сегодня, 11:56
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«Единая Россия» выдвинула Игоря Артамонова на второй срок
Сегодня на партийной конференции в Ельце члены «Единой России» выдвинули Игоря Артамонова на выборы губернатора Липецкой области. Ранее действующего главу региона в выдвижении на второй срок поддержал президент РФ.
Конкуренцию Игорю Аратомонову составят представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и партии Справедливая Россия—За Правду. Об участии в выборах заявили коммунист Сергей Токарев, либерал-демократ Анатолий Емельянов и справедливоросска Лариса Ксенофонтова.
Выборы губернатора назначены на 8 сентября. Голосование продлится три дня.
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