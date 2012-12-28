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сегодня, 11:56
9

«Единая Россия» выдвинула Игоря Артамонова на второй срок


Сегодня на партийной конференции в Ельце члены «Единой России» выдвинули Игоря Артамонова на выборы губернатора Липецкой области. Ранее действующего главу региона в выдвижении на второй срок поддержал президент РФ.

Конкуренцию Игорю Аратомонову составят представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и партии Справедливая Россия—За Правду. Об участии в выборах заявили коммунист Сергей Токарев, либерал-демократ Анатолий Емельянов и справедливоросска Лариса Ксенофонтова

Выборы губернатора назначены на 8 сентября. Голосование продлится три дня.

выборы губернатора
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Александр
22 минуты назад
Вот это новость!!! Неожиданный поворот. Интрига закручивается круче чем на вчерашних выборах мэра города Липецка. Не один политолог не возьмется предсказать кто победит.
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Холодильник
23 минуты назад
А интрига лишь в том, сколько батарей разморозится в предстоящем отопительном сезоне
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Лариса
27 минут назад
Народ за коммунистов!
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Нардеп
33 минуты назад
Да кто бы сомневался!)))))))
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Гость
49 минут назад
Опять интрига сумашедшая… Умеют ведь они повеселить народ и держать его в напряжении до последнего…
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Да
56 минут назад
КПРФ, ЛДПР и Спарведливая Россия - это подтанцовка Единой Росси , бэк-вокалисты
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Ольга
сегодня, 12:18
У нас теперь народ ничего не решает! Последнее слово за "Единой Россией"!
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коля
сегодня, 12:12
Куда голосовать идти .опять в школу .мне прошлый раз учителя сказали .о опять второгодник пришел .
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Местный
сегодня, 12:10
Как неожиданно!
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