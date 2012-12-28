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Управделами горсовета, металлург и строитель стали новыми Почетными гражданами Липецка
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сегодня, 13:30
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Управделами горсовета, металлург и строитель стали новыми Почетными гражданами Липецка

Депутаты получили на кандидатов почти 30 тысяч положительных отзывов и всего 23 отрицательных.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты также выбрали новых Почетных граждан Липецка.

Звание «Почетный гражданин города Липецка» присваивается при жизни горожанам, «прославившим город и страну своим трудовым или героическим подвигом, обладающим высокими моральными и нравственными качествами, а также гражданам России и других государств, которые своей деятельностью внесли особый вклад в развитие города и укрепление дружественных связей с жителями Липецка».

В бюллетенях для тайного голосования были все три кандидатуры, которые еще весной внесли в горсовет трудовые коллективы и общественные организации: заместителя председателя ЛРО Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, экс-управделами горсовета Виктора Иванова, председателя первичной организации ПАО «НЛМК» Левобережного районного отделения городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Бориса Косолапова и гендиректора ОАО Трест «Липецкстрой» Валерия Сешенова.

По итогам общественного обсуждения у Виктора Иванова оказалось 5 203 положительных и семь отрицательных отзывов, у Бориса Косолапова — 18 469 положительных и девять отрицательных, у Валерия Сешенова — 9 331 положительных и семь отрицательных.

Спикер горсовета Евгения Фрай сообщила, что за Почетных граждан в этот раз будут голосовать пакетом «в связи с 70-летием Липецкой области». Что и сделали депутаты.

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Все трое новоиспеченных «почетников» в День города получат нагрудный знак «Почетный гражданин Липецка», диплом и удостоверение, а также единовременное денежное вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.

Это — уже не первый случай избрания Почетных граждан Липецка, как говорится, пакетом.
Так, в прошлом году ими стали сразу четверо горожан: директор ООО «Завод Строительных Конструкций» Александр Гугнин, председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Виктор Долгих, директор Липецкого зоопарка Александр Осипов и руководитель центра военно-патриотического воспитания Пост №1 Валентина Шадрина. Столько же Почетных граждан появилось в Липецке и в позапрошлом году.

Примечательно, что в первой редакции Положения о звании «Почетный гражданин Липецка» от 25 марта 2003 года было сказано, что это звание присваивается двум кандидатам. «Избранными признаются два претендента, набравшие наибольшее количество голосов, но не менее 16. В случае, когда второй и третий претендент по числу набранных голосов имеют их одинаковое количество, причем более половины от установленного числа депутатов, то между ними проводится повторное голосование».

Впервые это звание присвоили в 1880 году князю Александру Васильчикову, который за свой счет основал и содержал в Липецке сельскохозяйственное и ремесленное училища. Потом это звание получили два липецких градоначальника: Петр Бланк и Митрофан Клюев. В дореволюционное время звание не давало его обладателю никаких льгот, но при этом воспринималось как вот доверия общества. В советское время эта традиция была надолго забыта. Вновь звание Почетного гражданина города стали присваивать лишь в эпоху «оттепели». В разные годы Почетными гражданами Липецка становились летчик-Герой Советского Союза Михаил Водопьянов, полярный исследователь Иван Папанин, металлурги Владимир Лисин, Иван Франценюк и Андрей Белянский, губернатор Олег Королев, митрополит Липецкий и Задонский Никон, писатель Сергей Панюшкин, худрук драмтеатра Владимир Пахомов, легендарный тренер по боевому и спортивному самбо Ким Марков, знаменитый летчик-ас Александр Харчевский. На сегодняшний день в Книге Почетных граждан, которая хранится в горсовете, 85 имен.

Этими именами позже могут быть названы улицы и площади города, а на зданиях, где учились, работали или жили Почетные граждане, могут быть установлены мемориальные доски по ходатайству организаций и предприятий за счет их собственных или привлеченных средств.

Почетные граждане имеют право присутствовать на торжественных заседаниях и иных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления, беспрепятственно проходить во все служебные здания органов местного самоуправления, попасть без очереди на прием к чиновникам мэрии или в горсовет. В прошлом году нескольких Почетных граждан спикер горсовета Евгения Фрай включила в созданный ею Совет старейшин.

Почетные граждане становятся муниципальными льготниками. Им положены бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси). Они освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг, оплаты пользования коллективной антенной и радиоточкой. Им устанавливается ежемесячная денежная выплата за счет бюджета в размере двадцати тысяч рублей по их письменным заявлениям на этот счет (выплатой пользуются 22 человека). Бюджетные средства могут быть также потрачены на похороны Почетного гражданина.
Почетный гражданин Липецка
Липецкий горсовет
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Комментарии (1)

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Сначала новые
ЮВП
45 минут назад
Количество "почетных граждан" должно быть фиксированным. Новые прибывают по мере убытия старых.
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