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сегодня, 16:39
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Статистика: цены на бензин продолжают расти

Липецкстат представил новые данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 18 по 24 июня) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне – в том числе и данные мониторинга цен на бензин.

Так, цены на бензин в Липецкой области с 18 по 24 июня ускорили рост до 0,4% после 0,2% неделей ранее (с 11 по 17 июня). Сильнее всего из четырех видов топлива, по которым статистическая служба замеряет индекс потребительских цен, этот рост оказался на бензин марки АИ-98 и выше – на 0,7%. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 подорожал на 0,4%, дизельное топливо – на 0,2%. 

Средние розничные цены на бензин за период с 18 по 24 июня повысились на 23 копейки - до 53,74 рубля за литр. Так, бензин марки АИ-92 подорожал на 22 копейки - до 51,00 рубля за литр. Цена бензина марки АИ-95 повысилась на 23 копейки – 55,66 рубля за литр. Стоимость марки АИ-98 и выше выросла на 50 копеек - до 71,04 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива за этот период выросла на 14 копеек - до 61,28 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Липецкстата.
Среди продуктов питания на прошлой неделе заметнее всего подорожали картофель (+4,84%), капуста (+4,07%), огурцы (+3,81%), лук (+2,21%). Выросли в цене маргарин (+1,24%), сметана (+1,95%), яйца (+1,21%), сахар (+1,96%), яблоки (+1,08%). Менее 1% увеличились в цене баранина, охлажденные куры, мороженая рыба, пастеризованное молоко, творог, рис, вермишель и макаронные изделия в целом. 

Среди подешевевших продуктов – помидоры (-4,25%), свекла (-4,08%), свинина (-1,99%), сухие молочные смеси для детского питания (-1,21), чай (-1,3%), соль (-1,35%), пшено (-2,81%), бананы (-2,72%). Падение цены менее 1% оказалось у сливочного и подсолнечного масел, муки. Не изменились за неделю цены на говядину, сыр, гречку, обед в столовой. 

Из товаров повседневного спроса стали дороже мужские носки (+0,23%), кроссовки для взрослых (+0,23%), стиральный порошок (+1,33%), шампунь (+0,53%), зубная паста (+0,7%), спички (+0,58%), туалетная бумага (+0,14%), подгузники (+1,49%), сухие корма для животных (+1,47%). Подешевели на 0,67% хозяйственное и туалетное мыло. Недельная инфляция не затронула такие товары, как пеленки, детские джинсы, детские и взрослые футболки, школьные спортивные костюмы, детские кроссовки, женские эластичные колготки. 

цены
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
я
11 минут назад
конечно дико извеняюсь , а можно зарплаты урезать , ну невозможно столько получать.
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Главное
сегодня, 17:04
чтобы з/п не росла!
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Поехавший
сегодня, 16:43
Когда начнут расти цены на алкоголь и сигареты?
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