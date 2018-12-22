«Застывшее время»: почему вымирают российские деревни

Граница Лебедянского и Данковского районов Липецкой области - настоящая находка для сталкеров. Двухсотлетние села и деревни, разбросанные друг от друга на 2-3 километра, опустели несколько лет назад. При последней переписи населения в Красновке оставалось 10 человек, сейчас деревня опустела. А всего пару десятков лет назад здесь жили около 100 человек.

Река Ракитянка, два пруда, красивые места. Здесь даже зимой - потрясающие пейзажи. В советское время здесь жилось хорошо - была начальная школа, два магазина, фермы с овцами и телятами. Уцелело только соседнее село Хорошовка, жители которого рассказали нам о причинах вымирания липецких сел.



- У нас газ, дорога. И в Хорошовке, и в Надеждино. Если б раньше жили так, как сейчас, то и в Красновке б остались люди. У них там такие места красивые!



Все, что осталось в Красновке - полуразрушенные дома. В одном из них мы обнаружили следы пребывания бездомных людей. Целая печь с лежанкой, флакончики от лекарств. В другом доме - полка для обуви (редкость для села), икона с лампадкой, отделанная комната с мужской одеждой в шкафу, упаковки от чипсов и лимонада.



GPS координаты Красновки: N 53° 5' 58.92" E 39° 0' 29.664"