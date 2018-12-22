Выходной маршрут

36 минут назад

«Застывшее время»: почему вымирают российские деревни

206
#Застывшее время
«Застывшее время»: почему вымирают российские деревни

Граница Лебедянского и Данковского районов Липецкой области - настоящая находка для сталкеров. Двухсотлетние села и деревни, разбросанные друг от друга на 2-3 километра, опустели несколько лет назад. При последней переписи населения в Красновке оставалось 10 человек, сейчас деревня опустела. А всего пару десятков лет назад здесь жили около 100 человек. 

Река Ракитянка, два пруда, красивые места. Здесь даже зимой - потрясающие пейзажи. В советское время здесь жилось хорошо - была начальная школа, два магазина, фермы с овцами и телятами. Уцелело только соседнее село Хорошовка, жители которого рассказали нам о причинах вымирания липецких сел.

- У нас газ, дорога. И в Хорошовке, и в Надеждино. Если б раньше жили так, как сейчас, то и в Красновке б остались люди. У них там такие места красивые!

Все, что осталось в Красновке - полуразрушенные дома. В одном из них мы обнаружили следы пребывания бездомных людей. Целая печь с лежанкой, флакончики от лекарств. В другом доме - полка для обуви (редкость для села), икона с лампадкой, отделанная комната с мужской одеждой в шкафу, упаковки от чипсов и лимонада.

GPS координаты Красновки: N 53° 5' 58.92" E 39° 0' 29.664"
206
#Застывшее время

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

«Застывшее время»: тайна заброшенной деревни в зимнем лесу
#застывшее время
13
«Застывшее время»: тайна заброшенной деревни в зимнем лесу

15.12.2018 13:07

Выходной маршрут
«Застывшее время»: русская печь и столетняя прялка в вымершем старинном селе
#Застывшее время
9
«Застывшее время»: русская печь и столетняя прялка в вымершем старинном селе

01.12.2018 12:04

Выходной маршрут
«Застывшее время»: отрезанная от цивилизации деревня доживает свой век
#Застывшее время
39
«Застывшее время»: отрезанная от цивилизации деревня доживает свой век

24.11.2018 12:49

Выходной маршрут
«Застывшее время»: куда исчезли за столетие 6000 жителей села Нижняя Матренка?
#Застывшее время
33
«Застывшее время»: куда исчезли за столетие 6000 жителей села Нижняя Матренка?

17.11.2018 12:54

Выходной маршрут
«Застывшее время»: это заброшенное бомбоубежище никого не спасёт
#Застывшее время
32
«Застывшее время»: это заброшенное бомбоубежище никого не спасёт

10.11.2018 10:44

Выходной маршрут
«Застывшее время»: Дед Мороз и другие секреты заброшенной гостиницы в центре Липецка
#Застывшее время
10
«Застывшее время»: Дед Мороз и другие секреты заброшенной гостиницы в центре Липецка

03.11.2018 14:00

Выходной маршрут