Ресторан три года не платил управлению имущественных отношений

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление регионального управления имущественных и земельных отношений в адрес ООО «Ренессанс». Предприятие арендует помещение под ресторан в центре Липецка, но не платит за недвижимость.



Как указано в материалах суда, 1 января 2012 года управление имущественных отношений и организация заключили договор на аренду помещений в доме на улице Фрунзе, строении, признанном объектом культурного наследия регионального значения – памятником «Дом жилой, середины ХlX века». Стороны соглашения прописали в контракте сроки внесения арендных платежей и их размер. В середине 2015 года в управление перестали поступать платежи. В августе 2018-го. управление и ресторан пришли к соглашению о расторжении договора, но долг остался за предприятием. За период с 1 августа 2015 по 14 августа 2018 года задолженность составила 1 189 949 рублей. Истец обращался к ответчику с претензией по оплате задолженности по договору, но ответ на нее получен не был. Тогда представитель управления обратился с иском в суд.



Суд занял сторону истца. Владельцев ресторана обязали вернуть задолженность за три года и неустойку – в общей сложность свыше 1,6 млн рублей.