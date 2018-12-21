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Ресторан три года не платил управлению имущественных отношений

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#ресторан #аренда
Ресторан три года не платил управлению имущественных отношений
Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел заявление регионального управления имущественных и земельных отношений в адрес ООО «Ренессанс». Предприятие арендует помещение под ресторан в центре Липецка, но не платит за недвижимость.

Как указано в материалах суда, 1 января 2012 года управление имущественных отношений и организация заключили договор на аренду помещений в доме на улице Фрунзе, строении, признанном объектом культурного наследия регионального значения – памятником «Дом жилой, середины ХlX века». Стороны соглашения прописали в контракте сроки внесения арендных платежей и их размер. В середине 2015 года в управление перестали поступать платежи. В августе 2018-го. управление и ресторан пришли к соглашению о расторжении договора, но долг остался за предприятием. За период с 1 августа 2015 по 14 августа 2018 года задолженность составила 1 189 949 рублей. Истец обращался к ответчику с претензией по оплате задолженности по договору, но ответ на нее получен не был. Тогда представитель управления обратился с иском в суд.

Суд занял сторону истца. Владельцев ресторана обязали вернуть задолженность за три года и неустойку – в общей сложность свыше 1,6 млн рублей.
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#ресторан #аренда

Комментарии (6)

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Вера Серафимовна

13 минут назад
Хитра. Она не представит себя под статью ук. Но служебное несоответствие-с такими делами то, можно уже и объявлять)))
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Петергофф

20 минут назад
Как там вообще позволили бухать и пляски устраивать, это памятник архитектуры каких в Липецке мало осталось, помню его как детскую библиотеку, храм культуры по существу, а сейчас чиновниковская столовая высшей категории, поэтому вся арендная плата включена в халяву для наших пид,,,ов
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Хороша

24 минуты назад
Чтоб брать этих армян как Сидорову козу-долги прощает им-понятно за что))) друзьей нашла-с гор себе) с диаспорой сдружилась) и давай им все прощать-они и рады)
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Крючкова сидит. Писаренко-сидит. Баклан-тоже,

27 минут назад
Одна Андреева-по хрену мороз)))
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Андреева

29 минут назад
Вера Серафимовна пристроилась))) с дедом) 3 года не видели, что ресторан не платил) интересно сколько О ж там таких ресторанов? Недавно армяне всплывали, счас ресторан. Хочу казню-хочу милую)
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Пенсионер

30 минут назад
Странно, почти 3 года не платили, или ООО "Рененсанс" был структурой Управления имущественных и земельных отношений?
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