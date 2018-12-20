18-летняя липчанка подозревается в угоне автомобиля

А угнанный автомобиль обнаружен в аварийном состоянии

19 декабря в УМВД России по Липецку обратился 47-летний гражданин с заявлением о том, что 19 декабря неизвестными от дома по ул.З.Космодемьянской совершен угон его автомобиля "Дэу-Нексия". Автомобиль обнаружен в аварийном состоянии у другого дома по ул.З.Космодемьянской.



Инспекторами ОГИБДД сотрудниками следственно-оперативной группы по подозрению в совершении преступления задержана 18-летняя жительница Липецк.



Расследование проводит УМВД России по Липецку.