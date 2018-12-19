МХК «Липецк» взял реванш на «пятерку» (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня липчане "отгрузили" в Новомосковске пять шайб.

Липецкие хоккеисты взяли реванш в Новомосковске у местного НХК за вчерашнее поражение. Сегодня наша команда здорово сыграла в атаке, забросив соперникам пять шайб и одержав заслуженную победу - 5:2.

Липчан не смутило даже то, что хозяева открыли счет уже на 3-й минуте. Наша команда вообще «долго запрягала». Ответную шайбу Анатолий Енин с близкого расстояния буквально затолкал в ворота НХК на «экваторе» матча - на 30-й минуте.







После этого липчан прорвало. Еще до перерыва в хозяйских воротах побывали еще две шайбы. Никита Пятерев вывел нашу команду вперед, а Егор Евтеев реализовал большинство «пять на три».





В начале третьего периода сольный проход завершил точным броском Демид Небылов - 4:1, и вопросы о победителе отпали. На 58-й минуте НХК отыграл одну шайбу в большинстве, но точку в матче поставили липчане: Иван Попов установил окончательный счет за 12 секунд до конца.







Теперь «Липецк» направляется в подмосковный Дмитров, где 22 и 23 декабря сыграет с «Голден Догс». Это будут заключительные матчи в календарном году.



НХК (Новомосковск) - МХК Липецк - 2:5 (1:0, 0:3, 1:2)

Шайбы: Шамсутдинов (М.Антонов), 02:43 (1:0). Енин (Ковальский), 29:09 (1:1). Пятырев (Фирсов), 34:05 (1:2). Евтеев (Сафронов), 38:03 (1:3-бол.). Небылов (Валеев), 46:26 (1:4). Коновальчук (Дан.Дмитриев, Пашковский), 57:51 (2:4-бол.). И.Попов (Енин), 59:48 (2:5)

Штраф: 6 (М.Назаров-2, Ю.Захаров-4) - 4 (И.Попов-2, Фирсов-2).

Вратари: Сироткин - Шелков.

Броски: 25 (8+7+10) - 32 (6+15+11). Вбрасывания: 33 - 35.

Судьи К.Якас, А.Ионов (оба - Москва), В.Савельев (Московская область).