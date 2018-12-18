МХК «Липецк» неприятно удивил в Новомосковске

Липчане неожиданно проиграли НХК, не использовав три удаления у соперников.

Липецкие хоккеисты не смогут занести себе в актив сегодняшний матч в Новомосковсе тульской области с середняком Западной конференции НМХЛ местной командой НХК. Встреча завершилась только что победой районной команды - 3:1.

Новомосковский хоккейный клуб (так расшифровывается аббревиатура НХК) открыл счет спустя 3 с половиной минуты после начала матча. Ворота Александра Шелкова поразил Юрий Захаров.

Следующие голы зрители увидели лишь в третьем периоде. Липчане изо всех сил пытались отыграться и раньше. К примеру во второй двадцатиминутке наша команда в полтора раза превзошла хозяев по количеству бросков в створ ворот - 15-10.

Но счет удалось изменить только на 47-й минуте, когда отличился Эдуард Юзбашян. Подумалось, что теперь, начав вновь «с чистого листа», липчане дожмут хозяев. Но не тут-то было. На 52-й минуте решающую шайбу провел Даниил Дмитриев. В конце игры липчане пошли ва-банк и получили третью шайбу в свои ворота за 42 секунды до финальной сирены.

Отметим, что наша команда в Новомосковске сегодня обошлась без удалений, а вот хозяева трижды зарабатывали малый штраф, но подопечные Секргея Рыбина этим не воспользовались.

НХК - непростой соперник. Матчи с ним в первом круге и в Липецке получились сложными, но тогда наши парни все-таки вырвали победы - 4:3, 2:1. Сегодня же «нашла коса на камень». завтра состоится повторная встреча в Новомосковске.