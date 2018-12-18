Спорт

сегодня, 21:01

МХК «Липецк» неприятно удивил в Новомосковске

1 505
#Хоккей #МХК "Липецк"
МХК «Липецк» неприятно удивил в Новомосковске

Липчане неожиданно проиграли НХК, не использовав три удаления у соперников.

Липецкие хоккеисты не смогут занести себе в актив сегодняшний матч в Новомосковсе тульской области с середняком Западной конференции НМХЛ местной командой НХК. Встреча завершилась только что победой районной команды - 3:1.

Новомосковский хоккейный клуб (так расшифровывается аббревиатура НХК) открыл счет спустя 3 с половиной минуты после начала матча. Ворота Александра Шелкова поразил Юрий Захаров.

Следующие голы зрители увидели лишь в третьем периоде. Липчане изо всех сил пытались отыграться и раньше. К примеру во второй двадцатиминутке наша команда в полтора раза превзошла хозяев по количеству бросков в створ ворот - 15-10.

Но счет удалось изменить только на 47-й минуте, когда отличился Эдуард Юзбашян. Подумалось, что теперь, начав вновь «с чистого листа», липчане дожмут хозяев. Но не тут-то было. На 52-й минуте решающую шайбу провел Даниил Дмитриев. В конце игры липчане пошли ва-банк и получили третью шайбу в свои ворота за 42 секунды до финальной сирены.

Отметим, что наша команда в Новомосковске сегодня обошлась без удалений, а вот хозяева трижды зарабатывали малый штраф, но подопечные Секргея Рыбина этим не воспользовались.

НХК - непростой соперник. Матчи с ним в первом круге и в Липецке получились сложными, но тогда наши парни все-таки вырвали победы - 4:3, 2:1. Сегодня же «нашла коса на камень». завтра состоится повторная встреча в Новомосковске.

1 505
#Хоккей #МХК "Липецк"

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

цирк

сегодня, 21:27
королевские олени
ответить

Еще в рубрике

Липецкий тхэквондист в Воронеже уложил семерых (ФОТО)
#Тхэквондо
2
Липецкий тхэквондист в Воронеже уложил семерых (ФОТО)

сегодня, 20:08

Спорт
Липецкие каратисты дали жару в Тамбове и пришли в восторг от местного спорткомплекса (ФОТО)
#Каратэ #синкекусинкай
2
Липецкие каратисты дали жару в Тамбове и пришли в восторг от местного спорткомплекса (ФОТО)

сегодня, 14:01

Спорт
Игорь Акинфеев может открыть в Липецке свою Академию (ФОТО)
#Футбол #ДЮСШ "Металлург" #вратарь
8
Игорь Акинфеев может открыть в Липецке свою Академию (ФОТО)

сегодня, 12:37

Спорт
В матче лидеров НХЛ Дмитрий Куликов установил рекорд по количеству игрового времени (ФОТО, ВИДЕО)
#Хоккей #НХЛ #Дмитрий Куликов.
1
В матче лидеров НХЛ Дмитрий Куликов установил рекорд по количеству игрового времени (ФОТО, ВИДЕО)

сегодня, 01:56

Спорт
«Липецкий Металлург» невероятно силен в стрельбе
#Пулевая стрельба
2
«Липецкий Металлург» невероятно силен в стрельбе

вчера, 19:19

Спорт
Елецкий «железнодорожник» выиграл чемпионат ЦФО по самбо
#Самбо #"Локомотив" #Феклин
Елецкий «железнодорожник» выиграл чемпионат ЦФО по самбо

вчера, 18:53

Спорт