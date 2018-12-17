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Во дворах старого микрорайона хотят поставить 24-этажный дом

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#строительство #проект #слушание
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Во дворах старого микрорайона хотят поставить 24-этажный дом

Планы строителей обсудят горожане.

Департамент градостроительства и архитектуры объявил публичные слушания про проекту внесения изменений в планировку и межевание квартала, ограниченного улицами Гагарина, Терешковой и Космонавтов (треугольник от ЗАГС до вокзала и СК «Звездный»). На этот участок, в 1-ый микрорайон, планируют «подселить» серию высоток.

В плане строителей – возведение пяти высоток. Четыре дома высотой по 9 этажей они разместили в районе железнодорожного вокзала. Самый амбициозный проект – гигант в 24 этажа – по планам строителей должен занять участок малоэтажного строительства с административными зданиями и хозяйственными постройками внутри квартала. Ориентир 24-этажного нового дома – двор между Космонавтов 12/2, Космонавтов 6/1 и Гагарина 67а. Площадь 24-этажного гиганта составит почти 3 000 квадратных метров. Общая площадь застройки составит чуть менее 5000 квадратных метров.

Проектом предусматривается снос ветхого и аварийного жилья: частично гаражей во дворах жилых домов с последующим благоустройством дворов, устройством дополнительных парковочных мест. Для сноса предлагаются следующие здания: 2-х этажные жилые дома (ул.Гагарина д.95, ул.Терешковой д. 1/3, Гагарина д.93), индивидуальные жилые дома (ул. Космонавтов, д.6а-6г), гаражи и сараи.

Публичные слушания проекта сноса и строительства будут идти вплоть до 14 января. Свои дополнения и возражения в департамент градостроительства смогут заявить все заинтересованные стороны: жильцы близлежащих домов, владельцы жилых и нежилых помещений. Собрание будет проведено 25 декабря 2018 в 16часов ( Липецк, пл. Театральная, 1, каб. 418).
44 3484
#строительство #проект #слушание
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Комментарии (44)

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Как ответит Липецк

3 минуты назад
Липчанин, да . мало , свобоной земли не осталось , их мечта , пригласить сюда застройщика ПИК , который целыми кварталами сносить будет ! Была бы их воля , всю улицу Семашко , Липовская , Гагарина , КОсмонавтов , Терешкова , Ленина , Зегаля , Плеханова - ОНИ снесли , БЕДНЫХ, СТАРЫХ на елецкий и европейский , а здесь МОЛОДЫЕ И КРАСИВЫЕ , в центре !
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Молодцы

3 минуты назад
Как ответит Липецк, в Европе все бедные живут в городе,в основном арендуют квартиры,если вы про квартиры говорите.А богатые живут за городом,нанимают крутых архитекторов,платят им немалые деньги за эксклюзив,архитекторы нанимают самых крутых специалистов и строят в установленные сроки супер качественно из качественных материалов( европейских).Примерно так ,про бедных и богатых в Западной Германии, например.
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Виталий Воеводкин

4 минуты назад
Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал -- http://promocash.ga --. От 70 000 в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил около 95 000 рублей.
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Как ответит Липецк

6 минут назад
Дарья, и потом , вот просядет грунт , появятся трещины в соседних домах , они будут признаны аварийными , их и расселят в европейский и елецкий , а эти дома снесут и 150 -ти этажку построят !
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Липчанин

8 минут назад
Мда. Им земли мало, не пойму ?
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Супер

8 минут назад
Сбылась мечта Шульгиной, весь Липецк теперь застроит
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Как ответит Липецк

8 минут назад
Дарья, отвечает Азова ! Сейчас новые технологии , сваи не забиваются , фундамент наливной ! Я же для народа стараюсь ! А Германия с её малоэтажной застройкой мне не указ ! ЯСНО ?!
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Как ответит Липецк

10 минут назад
Молодцы, конечно , классно , слушай , а почему , например , в Германии или во Франции , в многоэтажках живут в основном бедые и со временем эти дома превращаются в гетто , а кто побогаче те в малоэтажной застройке предпочитают жить ?
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Дарья

12 минут назад
Если думать о законах и правил строительства, то есть такое понятие давление на грунты и их посадка. От большого давления могут просыпаться старые * , а вот об этом никто не за думается из-за больших набитых карманах
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Молодцы

16 минут назад
Классно придумали! И рабочие места во время строительства и потом на первых этажах,и народ начнет переселяться покупать мебель,люстры,холодильники,у бизнеса стройматериалов пойдет торговля,грузчикам и перевозчикам работы прибавится...Классно! Жалко что я там не живу,а то от меня поддержка нововведений была бы 100%.
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