Во дворах старого микрорайона хотят поставить 24-этажный дом

Планы строителей обсудят горожане.

Департамент градостроительства и архитектуры объявил публичные слушания про проекту внесения изменений в планировку и межевание квартала, ограниченного улицами Гагарина, Терешковой и Космонавтов (треугольник от ЗАГС до вокзала и СК «Звездный»). На этот участок, в 1-ый микрорайон , планируют «подселить» серию высоток.





В плане строителей – возведение пяти высоток. Четыре дома высотой по 9 этажей они разместили в районе железнодорожного вокзала. Самый амбициозный проект – гигант в 24 этажа – по планам строителей должен занять участок малоэтажного строительства с административными зданиями и хозяйственными постройками внутри квартала. Ориентир 24-этажного нового дома – двор между Космонавтов 12/2, Космонавтов 6/1 и Гагарина 67а. Площадь 24-этажного гиганта составит почти 3 000 квадратных метров. Общая площадь застройки составит чуть менее 5000 квадратных метров.



