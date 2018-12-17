Общество
сегодня, 09:32
Во дворах старого микрорайона хотят поставить 24-этажный дом
44 3484
Планы строителей обсудят горожане.
Департамент градостроительства и архитектуры объявил публичные слушания про проекту внесения изменений в планировку и межевание квартала, ограниченного улицами Гагарина, Терешковой и Космонавтов (треугольник от ЗАГС до вокзала и СК «Звездный»). На этот участок, в 1-ый микрорайон, планируют «подселить» серию высоток.
В плане строителей – возведение пяти высоток. Четыре дома высотой по 9 этажей они разместили в районе железнодорожного вокзала. Самый амбициозный проект – гигант в 24 этажа – по планам строителей должен занять участок малоэтажного строительства с административными зданиями и хозяйственными постройками внутри квартала. Ориентир 24-этажного нового дома – двор между Космонавтов 12/2, Космонавтов 6/1 и Гагарина 67а. Площадь 24-этажного гиганта составит почти 3 000 квадратных метров. Общая площадь застройки составит чуть менее 5000 квадратных метров.
Публичные слушания проекта сноса и строительства будут идти вплоть до 14 января. Свои дополнения и возражения в департамент градостроительства смогут заявить все заинтересованные стороны: жильцы близлежащих домов, владельцы жилых и нежилых помещений. Собрание будет проведено 25 декабря 2018 в 16часов ( Липецк, пл. Театральная, 1, каб. 418).
44 3484
Как ответит Липецк
Молодцы
Виталий Воеводкин
Как ответит Липецк
Липчанин
Супер
Как ответит Липецк
Как ответит Липецк
Дарья
Молодцы