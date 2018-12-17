Происшествия

29 минут назад

Два офиса микрозаймов в Липецкой области мошенники оставили без денег

1 327
#мошеничество
Два офиса микрозаймов в Липецкой области мошенники оставили без денег

Сотрудники офисов сами перевели преступникам деньги.

В Липецкой области зарегистрированы два аналогичных по способу совершения мошенничества. При этом, преступники выбрали целью офисы микрозаймов.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, денег лишились офисы в Задонском и Тербунском районах. 14 декабря сотрудникам офисов позвонили якобы генеральные директора их организаций, осведомились о наличности в кассе и потребовали перевести все деньги на указанные номера телефонов. Звонивший в Тербунский район мошенник даже назвал настоящее имя директора.

Напуганные "начальством" сотрудницы офисов перечислили 20 000 и 3 0600 рублей соответственно. 

По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела. Расследования проводят ОМВД России по Задонскому району и МО МВД России «Тербунский» соответственно.

1 327
#мошеничество

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Обычный препод

18 минут назад
мошенники украли у мошенников, хм
ответить

Еще в рубрике

В археологическом парке сгорела постройка
#пожар
1
В археологическом парке сгорела постройка

18 минут назад

Происшествия
Безработные украли батареи отопления
#кража
Безработные украли батареи отопления

20 минут назад

Происшествия
Полицейские задержали нескольких угонщиков
#угон
1
Полицейские задержали нескольких угонщиков

21 минуту назад

Происшествия
Многодетная мать из Ельца украла у липчанки пенсию
#карманная кража
1
Многодетная мать из Ельца украла у липчанки пенсию

24 минуты назад

Происшествия
Попросила водички: из квартиры липанина вынесли 450 000 рублей
#кража
Попросила водички: из квартиры липанина вынесли 450 000 рублей

27 минут назад

Происшествия
В Данковском районе ночью горел дом
#пожар
В Данковском районе ночью горел дом

57 минут назад

Происшествия