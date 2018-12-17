Два офиса микрозаймов в Липецкой области мошенники оставили без денег

Сотрудники офисов сами перевели преступникам деньги.

В Липецкой области зарегистрированы два аналогичных по способу совершения мошенничества. При этом, преступники выбрали целью офисы микрозаймов.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, денег лишились офисы в Задонском и Тербунском районах. 14 декабря сотрудникам офисов позвонили якобы генеральные директора их организаций, осведомились о наличности в кассе и потребовали перевести все деньги на указанные номера телефонов. Звонивший в Тербунский район мошенник даже назвал настоящее имя директора.Напуганные "начальством" сотрудницы офисов перечислили 20 000 и 3 0600 рублей соответственно.

По фактам мошеннических действий возбуждены уголовные дела. Расследования проводят ОМВД России по Задонскому району и МО МВД России «Тербунский» соответственно.