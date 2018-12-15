сегодня, 13:07
«Застывшее время»: тайна заброшенной деревни в зимнем лесу
Оставшиеся без людей деревни и села в Липецкой области зимой выглядят совсем обреченно. Зато на снегу отчётливо видны одинокие человеческие следы. Кто был здесь недавно, зачем посещал забытое место?
Другой дом. Обилие диванов. Семья была большая. Фотографий нет. В углу - одинокая икона. Просторная терраса, в окнах целы все стекла, опрятные занавески, на подзеркальнике - книги. Хоть сейчас садись да читай. Книги здесь любили, выбор хозяев дома поражает своим разнообразием - здесь и Карл Маркс, и Марина Цветаева, и японские детективы.