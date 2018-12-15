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«Застывшее время»: тайна заброшенной деревни в зимнем лесу

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#застывшее время
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«Застывшее время»: тайна заброшенной деревни в зимнем лесу

Оставшиеся без людей деревни и села в Липецкой области зимой выглядят совсем обреченно. Зато на снегу отчётливо видны одинокие человеческие следы. Кто был здесь недавно, зачем посещал забытое место? 

Моховое находится на границе с Тамбовской областью. Дома здесь ещё не заросли деревьями, однако улицы уже потеряли свои границы. Печки везде разрушены. В одном из домов на полу - фотографии жильцов. Семья. Свадьба. Похороны. Дети-близнецы. Вся жизнь нескольких поколений - в трёх рамках. 

Другой дом. Обилие диванов. Семья была большая. Фотографий нет. В углу - одинокая икона. Просторная терраса, в окнах целы все стекла, опрятные занавески, на подзеркальнике - книги. Хоть сейчас садись да читай. Книги здесь любили, выбор хозяев дома поражает своим разнообразием - здесь и Карл Маркс, и Марина Цветаева, и японские детективы.
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#застывшее время
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