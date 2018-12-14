Общество

сегодня, 19:59

Историю моделей из Липецка рассказали в программе «Человек и закон»

3 1315
#модель #анорексия
2
Историю моделей из Липецка рассказали в программе «Человек и закон»

При росте в 178 сантиметров сестры весят 38 и 40 килограммов.

Историю 14-летних близняшек-моделей из Липецка сегодня вечером рассказали на «Первом канале» в программе «Человек и закон» Алексея Пиманова. Маша и Даша больны анорексией.

Рост девочек - 178 сантиметров. На данный момент вес одной составляет 38 килограммов, другой - 40 килограммов. В программе «Человек и закон» поведали о том, как сестёр лечили в Липецке и Воронеже. Ситуация дошла до того, что дети 3 дня провели в коме, их лечили психотропными веществами, у девочек образовались пролежни, а одна даже была не в состоянии держать голову.

Похудеть близняшкам посоветовали в модельном агентстве - сбросить вес нужно было для того, чтобы стали видны скулы.

В программе «Человек и закон» о проблемах девочек рассказывала модель и скрипачка Мария Кахно. Ранее на ситуацию с близняшками обращал внимание в соцсетях известный актёр Владимир Стеклов. 

Фото - скриншот с 1tv.ru
3 1315
#модель #анорексия
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я

3 минуты назад
Ну конечно вам бы лиж бы обвинить кого то , А матери конечно больше заняться не чем как пиариться за жизни своих детей , чушь не несите ! Кто близко не сталкивался с такой проблемой не поймёт вообще
ответить

Anngela

11 минут назад
Смотрела передачу про них, мама виновата.Старшая дочка кричит что у девочек давно проблемы,что с лета 2017года,а мамка кричит что они нормально не были. Не видела или не хотела видеть.
ответить

ёпт

45 минут назад
В коме они не лежали, так говорят врачи. В агентстве посоветовали не похудеть, а держать вес около 50 кг. Мамашка у них не простая, пиарится во все щели. От бесплатного лечения отказалась, сейчас близняшки лежат в платной клинике в Москве. Мамашка собирает бабло на лечение - 2 ляма. Отслеживал эту историю: кроме мамашки и самих девчонок винить некого
ответить

Еще в рубрике

У Комсомольского пруда устанавливают ажурные арки, белоснежные скамейки и сказочные фонари
#благоустройство
11
У Комсомольского пруда устанавливают ажурные арки, белоснежные скамейки и сказочные фонари

сегодня, 16:55

Общество
Дело об убийстве на свадьбе передано в суд
#убийство
1
Дело об убийстве на свадьбе передано в суд

сегодня, 16:25

Общество
Липчанка несколько месяцев обкрадывала свою бабушку
#кража
13
Липчанка несколько месяцев обкрадывала свою бабушку

сегодня, 16:03

Общество
Сводный отряд липецкой полиции вернулся с Северного Кавказа
#полиция
45
Сводный отряд липецкой полиции вернулся с Северного Кавказа

сегодня, 15:50

Общество
Полицейские поймали липчанина с поддельными водительскими правами
#подделка #водительское удостоверение
20
Полицейские поймали липчанина с поддельными водительскими правами

сегодня, 15:23

Общество
За липчанами в новогоднюю ночь будут следить с помощью тысячи уличных камер
#Новый год
15
За липчанами в новогоднюю ночь будут следить с помощью тысячи уличных камер

сегодня, 14:42

Общество