Историю моделей из Липецка рассказали в программе «Человек и закон»

При росте в 178 сантиметров сестры весят 38 и 40 килограммов.

Историю 14-летних близняшек-моделей из Липецка сегодня вечером рассказали на «Первом канале» в программе «Человек и закон» Алексея Пиманова. Маша и Даша больны анорексией.



Рост девочек - 178 сантиметров. На данный момент вес одной составляет 38 килограммов, другой - 40 килограммов. В программе «Человек и закон» поведали о том, как сестёр лечили в Липецке и Воронеже. Ситуация дошла до того, что дети 3 дня провели в коме, их лечили психотропными веществами, у девочек образовались пролежни, а одна даже была не в состоянии держать голову.



Похудеть близняшкам посоветовали в модельном агентстве - сбросить вес нужно было для того, чтобы стали видны скулы.



В программе «Человек и закон» о проблемах девочек рассказывала модель и скрипачка Мария Кахно. Ранее на ситуацию с близняшками обращал внимание в соцсетях известный актёр Владимир Стеклов.



Фото - скриншот с 1tv.ru