Общество

сегодня, 16:55

У Комсомольского пруда устанавливают ажурные арки, белоснежные скамейки и сказочные фонари

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#благоустройство
У Комсомольского пруда устанавливают ажурные арки, белоснежные скамейки и сказочные фонари

Благоустроенную нынешней осенью территорию у Комсомольского пруда готовят к новогодним праздникам.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, рядом с предполагаемым катком, который из-за перепада температур пока не удаётся залить, появились шесть белых скамеек, стилизованные урны, смонтированы две «кружевные», светящиеся в вечернее время арки, декоративное ограждение на парапете. Чуть позже установят три красивых фонаря.

Весной малые формы уберут до следующего сезона.  

Центральную часть города, куда в зимние праздники традиционно приходят много липчан и гостей города,  нарядить стремятся по максимуму. Сейчас здесь сосредоточено несколько светодиодных конструкций – традиционный каскадный фонтан, снеговики-музыканты. Сюда же переехала новогодняя карета, украшавшая в прошлом году площадь Петра Великого.



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#благоустройство

Комментарии (8)

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Как гость
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Без купюр - там !!!

7 минут назад
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Тренажеры отпад

15 минут назад
Ждала я ждала. Думаю поставят-буду ждать пока Крючкова с Андреевой на обед выйдут. И давай отжиматься и качаться. Думаю поржу-лучше цирка. Но не суждено моим мечтам было сбыться. Тренажеры супер, цвет желтые тоже-сразу все понятно по цвету, кто откуда. Но мечта моя не сбылась....
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Что площадку

21 минуту назад
Детскую не сфоткали? На скороходова в стиле гноу-хау? Новую?
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skrip

31 минуту назад
Центральную часть города, куда в зимние праздники традиционно приходят много липчан и гостей города, нарядить стремятся по максимуму. .........Ну а те кому доведется выгуливаться на районах и не стремящихся к максимуму придётся обойтись домашней тихой серой обстановкой во дворах.
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Рсдрп

36 минут назад
гость, а в путинской России все стали безрукими. Вместо инженеров, кузнецов, токарей, Столетов остались одни барыги. Грустно, девушки.
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гость

47 минут назад
да в 1986 такую хрень делали за 100рублей без материала. однако.
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Юрок Алтушок.

50 минут назад
Если эти скамейки стоят 2,5 миллиона, то Серёга молодец.
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Петя

сегодня, 17:07
А катка так и нет. Для чего тогда эта хрень ?
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