У Комсомольского пруда устанавливают ажурные арки, белоснежные скамейки и сказочные фонари

Благоустроенную нынешней осенью территорию у Комсомольского пруда готовят к новогодним праздникам.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецка, рядом с предполагаемым катком, который из-за перепада температур пока не удаётся залить, появились шесть белых скамеек, стилизованные урны, смонтированы две «кружевные», светящиеся в вечернее время арки, декоративное ограждение на парапете. Чуть позже установят три красивых фонаря.

Весной малые формы уберут до следующего сезона.



Центральную часть города, куда в зимние праздники традиционно приходят много липчан и гостей города, нарядить стремятся по максимуму. Сейчас здесь сосредоточено несколько светодиодных конструкций – традиционный каскадный фонтан, снеговики-музыканты. Сюда же переехала новогодняя карета, украшавшая в прошлом году площадь Петра Великого.







