Происшествия
48 минут назад
Пескоразбрасыватель врезался в маршрутку
Авария произошла у остановки общественного транспорта.
В Липецке на остановке «Улица Вермишева» столкнулись коммунальная машина и автобус «ПАЗ» частного перевозчика. Авария случилась примерно в 13:40 в пятницу, 14 декабря.
Участниками ДТП стали маршрутка №300 и пескоразбрасыватель. Значительных повреждений транспорт не получил. Пострадавших нет.
Участниками ДТП стали маршрутка №300 и пескоразбрасыватель. Значительных повреждений транспорт не получил. Пострадавших нет.
Водитель.
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