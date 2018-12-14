Пескоразбрасыватель врезался в маршрутку

Авария произошла у остановки общественного транспорта.

В Липецке на остановке «Улица Вермишева» столкнулись коммунальная машина и автобус «ПАЗ» частного перевозчика. Авария случилась примерно в 13:40 в пятницу, 14 декабря.



Участниками ДТП стали маршрутка №300 и пескоразбрасыватель. Значительных повреждений транспорт не получил. Пострадавших нет.