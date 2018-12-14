Происшествия

48 минут назад

Пескоразбрасыватель врезался в маршрутку

3 796
#авария #ДТП
Пескоразбрасыватель врезался в маршрутку

Авария произошла у остановки общественного транспорта.

В Липецке на остановке «Улица Вермишева» столкнулись коммунальная машина и автобус «ПАЗ» частного перевозчика. Авария случилась примерно в 13:40 в пятницу, 14 декабря.

Участниками ДТП стали маршрутка №300 и пескоразбрасыватель. Значительных повреждений транспорт не получил. Пострадавших нет.
3 796
#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Водитель.

1 минуту назад
Вот это Новость .!!вы там в липецких новостях Новый год уже начали отмечать?
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1

17 минут назад
На камазах студентота ездит
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300

39 минут назад
Значит ранен.
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