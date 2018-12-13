Прокуратура вынесла представление департаменту образования из-за нарушений в частном детском саду

Прокуратура Советского района Липецка завершила проверку частного детского сада в микрорайоне «Университетский». Люди в погонах пришли в учреждение образования после возбуждения уголовного дела в отношении заведующей детским садом. Родители одного из воспитанников детсада винят ее в жестоком обращении с их ребенком.





Родители заключали с учреждением пространные договоры на оказание услуг. Проверяющие не нашли в документах правил приема детей в группы, указания профиля организации, описания порядка предоставления льгот и их размера. Кроме того, на сайте частного детсада не было полной информации об учреждении образования; нарушения нашли даже в уставе организации.



Прокуратура внесла протест в адрес администрации детсада с требованием изменить незаконные положения устава. В адрес департамента образования администрации Липецка вынесено представление об устранении нарушений.



Вместе с этим отдел полиции №2 продолжает расследование уголовного дела по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Фигурантом дела является заведующая детсадом. Также продолжается проверка, инициированная СУ Следственного комитета РФ по Липецкой области.



Напомним, в конце октября частный детский сад в «Университетском» попал Прокуратура проводила проверку с привлечением экспертов из управления образования Липецкой области. В ходе проверки был установлен ряд нарушений , сообщила GOROD48 старший помощник прокурора Липецкой области Татьяна Ткачёва. Так, в частном детсаду работали сотрудники без профильного образования и действующих сертификатов о надлежащей компетенции. Например, у младшего воспитателя вместо диплома педагога был аттестат об окончании школы. Кроме того, отдел кадров не собирал с сотрудников справки о наличии или отсутствии судимости; персонал частной образовательной организации не был обучен правилам оказания первой помощи.Родители заключали с учреждением пространные договоры на оказание услуг. Проверяющие не нашли в документах правил приема детей в группы, указания профиля организации, описания порядка предоставления льгот и их размера. Кроме того, на сайте частного детсада не было полной информации об учреждении образования; нарушения нашли даже в уставе организации.Прокуратура внесла протест в адрес администрации детсада с требованием изменить незаконные положения устава. В адрес департамента образования администрации Липецка вынесено представление об устранении нарушений.Вместе с этим отдел полиции №2 продолжает расследование уголовного дела по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Фигурантом дела является заведующая детсадом. Также продолжается проверка, инициированная СУ Следственного комитета РФ по Липецкой области.Напомним, в конце октября частный детский сад в «Университетском» попал в эпицентр скандала . Родители 2,5-летнего мальчика обнаружили на ягодицах ребенка следы ударов. Они обратились в полицию с заявлением в адрес заведующей детсада, на которую ребенок указал как на бившую его женщину.