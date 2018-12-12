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Защитник «Липецка» признан лучшим в Национальной Молодежной хоккейной лиге

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#Хоккей #МХК "Липецк"
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Защитник «Липецка» признан лучшим в Национальной Молодежной хоккейной лиге

Егор Евтеев является и самым результативным защитником лиги.

18-летний Егор Евтеев, защищающий цвета «Липецка», был признан лучшим защитником Национальной Молодежной хоккейной лиги по итогам ноября.

В ноябре Евтеев провел 10 игр, в которых забросил 4 шайбы и сделал 5 результативных передачи при показателе полезности «+3». При этом одна из его шайб стала победной.

Отметим, что воспитанник московского хоккея (занимался в спортивной школе «Спартака» Евтеев проводит первый сезон в Липецке. Для защитника он отличается удивительной результативностью - в 28 матчах сезона набрал 28 (10+18) очков т.е. в среднем зарабатывает один результативных балл за игру. Он набрал 20 минут штрафа, показатель полезности - «+20» Егор является лучшим бомбардиром среди всех защитников лиги.

Лучшим вратарем ноября в НМХЛ стал Юрий Сироткин из НХК (Новомосковск), а лучшим нападающим - Глеб Петров из череповецкого «Металлурга».

Отметим, что две крайние игры «Липецк» выиграл на своей площадке у «Металлурга» - 2:0 и 8:1. Последний результат стал отличным подарком к 39-му дню рождения главному тренеру Сергею Рыбину.

В турнирной таблиуе «Липецк» идет на 3-м месте, а ближайшие игры проведет на выезде - 18 и 19 декабря команда в Новомосковске против НХК, а 22 и 23 декабря – в Дмитрове против «Голден Догс».

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#Хоккей #МХК "Липецк"
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