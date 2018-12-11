Происшествия

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Четыре человека пострадали в столкновении «ВАЗ-2107» и «БМВ»

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#Авария #ДТП
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Четыре человека пострадали в столкновении «ВАЗ-2107» и «БМВ»

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы 5 человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 10 декабря в Измалковском районе около пяти часов вечера в селе Чернава на улице Новой водитель неустановленного автомобиля допустил наезд на 10-летнюю школьницу. Девочка получила травмы и была госпитализирована.

В Лебедяни в половине восьмого вечера на улице Льва Толстого 50-летний водитель «ВАЗ-2107» столкнулся с «БМВ» под управлением 23-летнего парня. В ДТП пострадали оба водителя – с травмами их доставили в больницу, 51-летний пассажир «семерки» и 19-летняя пассажирка иномарки тоже получили травмы, от госпитализации отказались.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1190 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 2 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 31.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 753 случая превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП
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