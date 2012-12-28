У 1626 выпускников Липецкой области сегодня первый ЕГЭ

729 выпускников проверят свои знания по истории, экзамен по химии планируют сдать 682 выпускника, по литературе зарегистрировались 215 человек.

Сегодня в 10 утра начинается основной период единого государственного экзамена. Для сдачи экзаменов по истории, литературе и химии в Липецкой области подготовлен 21 пункт. В общей сложности экзамены в них сегодня будут сдавать 1626 человек.Как сообщили в пресс-службе Министерства образования Липецкой области, 729 выпускников проверят свои знания по истории, экзамен по химии планируют сдать 682 выпускника, по литературе зарегистрировались 215 человек.Традиционно эти предметы выпускники сдают хорошо и стобалльные результаты тому подтверждение. Так, в прошлом году химию и литературу на 100 баллов сдали по девять человек, а историю – три.Для обеспечения прозрачности и объективности экзаменационной кампании в Липецкой области на базе Детского технопарка «Кванториум» создан ситуационно-информационный центр онлайн–наблюдения. Аккредитованы общественные наблюдатели, как в форме личного присутствия на пунктах, так и в качестве региональных онлайн-наблюдателей в ситуационно-информационном центре.В этом году по инициативе Рособрнадзора на каждом пункте будут присутствовать представители родительской общественности, как для контроля над процедурой допуска участников экзамена в пункт, так и для соблюдения прав детей в ходе экзамена.Рособрнадзор также разработал QR-код для обратной связи по нарушениям на ЕГЭ. С помощью этого кода участники экзамена и их родители смогут сообщить о замеченных нарушениях в день экзамена через портал обратной связи на «Госуслугах», чтобы принять незамедлительные меры по их устранению. QR-код размещен на входе во всех пунктах.Сегодня на выполнение заданий по химии и истории у выпускников будет 3 часа 30 минут, по литературе – 3 часа 55 минут. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 6 июня. Минимальные проходные баллы по данным предметам: химия — 36 баллов, история и литература — 32 балла.Следующий обязательный для всех одиннадцатиклассников единый государственный экзамен по математике пройдет 27 мая. Его напишут более 4,5 тысячи человек.